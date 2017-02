Ingen tvangssamanslåing i Ulvik og Eidfjord

Ulvik og Eidfjord får leva vidare som eigne kommunar, og vert ikkje råka av tvangssamanslåinga i samband med kommunereforma.

Det er Helge Arild Njåstad (Frp), leiar i kommunalkomiteen, som opplyser dette i ei pressemelding til Hordaland.

I dag legg samarbeidspartia fram ein avtale om kommune- og regionreforma.

Reforma er basert på frivillige løysingar, samtidig som samarbeidspartia H, FrP, KrF og V har gjort vedtak om at Stortinget kan skjera gjennom i saker der sammenslåing er føremålstenleg sett frå eit regionalt perspektiv.

Ja i 153 kommunar

153 kommuner har ja-vedtak til samanslåing, med 94 kommuner som har gjensidige positive vedtak. I vårt område er Voss og Granvin i ferd med å gå saman som resultat av prosessen. Ullensvang, Odda og Jondal er også på veg mot samanslåing.

I vårt nabofylke vert Balestrand og Leikanger slått samam med Sogndal som ei tvangsløysing, vart det kjent tysdag kveld.

Njåstad har leia forhandlingane

- Kommunereforma provar langt på veg at lokalfolket og kommunepolitikarar tek ansvar for at utviklinga i Noreg går i rett retning. Kommunereforma tek no til å ta form og med meir enn 94 kommunar som slår seg saman frivillig, vil kommunekartet sjå annleis ut i 2020. Dette er ei reform som er sett til liv av kommunane sjølev der ordførarar og innbyggjarar har teke utfordringane med kommunestrukturen på alvor, seier Helge Andre Njåstad (FrP), leiar av kommunalkomiteen.

Han har leia forhandlingane med region- og kommunereforma.

Prosess gjennom fleire år

- At kommunereforma vert gjennomført, er eit resultat av at det i mange år har blitt etterspurt av kommunepolitikarar og fagpersonar, og er dermed ikkje ei føring frå statleg hald, hevdar Njåstad i ei pressemelding som er sendt ut onsdag morgon.

- Kommunereforma er ein prosess som starta nedanfrå og vart bestilt av lokalpolitikarar frå Frp, H, V, KrF og Ap på sine landsmøte. Reforma er basert på frivillige løysingar ved at kommunar på eiga hand har hatt samtalar og gjort avtalar med sin nabokommune, held Njåstad fram i meldinga.

- Mykje har forandra seg sidan sist kommunesammenslåing på 60-talet, mellom anna folketalsmønster og forventningar til kommunane.

Omfattar 1,3 millionar innbyggjarar

Over 1,3 millionar innbyggjarar vil bu i ein ny kommune etter dei frivillige sammenslåingane vert gjennomført 1.1.2020.

- Reforma har gitt resultat, uttalar Njåstad.