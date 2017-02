Kjempar for å sikra produksjonsskule på Hjeltnes

Neste veke håpar fylkesvaraordføraren å få klare signal om støtte til ein produksjonsskule på Hjeltnes.

Framtida til noverande Hjeltnes vidaregåande skule er sterkt knytt til planane om ein produksjonsskule, aller helst frå hausten av. Då er nemleg dei noverande tilboda om vidaregåande opplæring flytta til nye skular på Voss. Men vanskane med å få fullfinansiert tilbodet som er meint for ungdom som elles ville ha droppa ut, gjer det usikkert kva som er mogeleg å få til på Hjeltnes. I alle tilfelle vil produksjonsskulen ikkje vera klar før hausten 2018. Statleg finansiering, som til no har svikta, må vera avklara innan dette året.

Fungerande fylkesordførar Pål Kårbø har teke saka opp med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, og håpar å få departementet med på å yta eit statleg tilskot fordi dette også kan verta eit godt forskningsprosjekt.

- Me har fått avtalt eit møte i departementet neste tysdag, opplyser Kårbø.

- Målet er å få kunnskapsministeren med, og me har inntrykk av at han er open for det.

Med seg på møtet vil Kårbø ha leiar i opplærings- og helseutvalet Emil Gadolin, ordførar i Ulvik Hans Petter Thorbjørnsen, og opplæringsdirektør i fylket, Svein Leidulf Heggheim.

MINISTER-MØTE: Ordførar Hans Petter Thorbjørnsen er ein av dei som etter planen skal møta Torbjørn Røe Isaksen tysdag.

- Eg er betinga optimist, sjølv om det er vanskeleg å spå. Me håpar at møtet vil føra til eit resultat, seier Kårbø.

Eit billeg mellomår?

Opplærings- og helseutvalet diskuterte tysdag framtida for Hjeltnes. Eit fleirtal går inn for planane om produksjonsskule, men utsette eit punkt om korleis drifta skal vera i eit «mellomår» med liten aktivitet. Signal om det planlagde møtet i departementet gjorde at dei ville avventa utfallet her, før det vart fastlagt korleis det komande skuleåret kan verta.

Rektor ved Hjeltnes vgs Gunnbjørg Øyre er glad for at politikarane ventar med å avgjera korleis det neste driftsåret vert. Ho tolkar det som ei viss tru på at det kan koma signal om statleg støtte. Utsetjinga vart gjort mot røystene frå Høgre og Frp, som ikkje hadde den same trua på støtte, ifylgje Øyre.

- Viss signala frå møtet i departementet er positive, vil me kanskje ikkje måtta ta drifta så langt ned som elles, det neste skuleåret. Fleirtalet i opplæringsutvalet har stor tru på ein produskjonsskule, og at Hjeltnes er ein god plass for dette.

Gunnbjørg Øyre hadde håpa at dei kunne sett i gang med noko av dette alt til hausten.

- Det er klart at Hjeltnes utan vidaregåande klassar og utan produksjonsskule vil måtta økonomisera, seier ho.

Vanskeleg uvisse

Skulen arbeider også med å få godkjent eit fagskuletilbod innan lokal gastronomi. Ein fagplan skal om kort tid leverast rette instansar til godkjenning, som dei håpar å få avklart før 1. mars.

- Det er framleis lys i tunellen for skuletilboda på Hjeltnes, men ting tek tid, meiner Gunnbjørg Øyre. Dei tilsette ved skulen har levd i uvisse lenge, og det er vanskeleg, medgjev ho.

- Ei omstilling vert det uansett. Me reknar med å få avklaring for komande skuleår innan fylkestinget tek si avgjerd i mars.

Budsjett-avklaringar

Fylkesrådmannen har gått inn for å arbeida vidare med å skaffa pengar til produksjonsskule. I fylket sitt budsjett for neste år bør det vera avklart kor mykje midlar som kan brukast på både drift og investering for produksjonsskulen, men og for eit fagskuletilbod innan lokal gastronomi. Siste sjanse er å ta dette som ei tilleggsløyving utpå vinteren neste år. Opplæringsutvalet støttat denne løysinga.

Fylkesrådmannen meiner skulen i «mellomåret» bør driftast så billeg som mogeleg, med så få tilsette som råd. Det er også tida for å få ei avklaring på kva bygningar og kva areal fylket har bruk for til aktiviteten framover.

Fylkesrådmannen meiner hovudaktiviteten bør konsentrerast om gardstunet på Hjeltnes. For ein produksjonsskule er også verkstadlokala og anleggsavdelinga i Holmen sør for fylkesvegen aktuelle å bruka. Det må vurderast om delar av eigedomen til skulen kan seljast, og om langsiktige avtalar skal seiast opp.

Får kanskje saka att

Dersom det ikkje er på plass statleg driftstilskot til produksjonsskule innan dette året, ynskjer fylkesrådmannen at politikarane i mars neste år tek stilling til om det skal startast ein produksjonsskule finansiert fullt ut av fylket, eller om den fylkeskommunale aktiviteten på Hjeltnes fullt ut skal avsluttast. Då må i så fall arbeidet med å selja eller pakta ut resten av eigedommane starta.

Studium for vaksne

Hjeltnes har likevel andre aktivitetar i gang, ut over det vidaregåande tilbodet. For vaksne er det i gang deltidsstudium innan gartnarfaget, og som arborist. Kursa som er i gang er ikkje fullførte før våren 2018. På skulen vert det også gjeve introduksjonsprogram for flyktningar, i regi av Ulvik herad.

Hjeltnes utfører i tillegg fleire andre oppgåver, så som vedlikehald av det kommunale idretts- og badeanlegget i Holmen, sal av granplant, frukttre og hageplantar. Skulen har også ansvar for ein genbank for eple som omfattar 110 eplesortar, og dei tilbyr kursverksemd innan hagebruk og anleggsgartnarfag, og reparasjonar av jordbruksmaskiner på oppdrag frå lokale bønder.