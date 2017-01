Klagar på hus-plassering

Naboar er usamde i plasseringa av eit bustadhus som skal byggjast på gnr 70/35 ved Hagavegen i Ulvik. Under vegs i tomtearbeidet er plasseringa av huset til Oddny og Terje Bratli endra litt, og klagarane meiner heradet har gjeve sine løyve på sviktande grunnlag. Det gjeld mellom anna godkjenning av murar oppført på tomta, tilkopling til vatn og avløp, og vurdering av fare for jord- og flaumskred. Rådmannen kan ikkje sjå at det er kome til nye moment som tilseier at heradet sitt vedtak skal endrast. Formannskapet har med fire røyster fylgd tilrådinga om ikkje å endra vedtaket. Det fører til at klagen frå Marit og Frode Linnerud vert send til Fylkesmannen til avgjerd. Magrete Øydvin (H) vart funnen ugild under handsaminga av saka.