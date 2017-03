Køyrde rett ut i fjorden

Det vart dramatisk for ein lastebilsjåfør som køyrde rett i Hardangerfjorden i Ulvik måndag morgon.

Ulukka skjedde på fylkesveg 572 ved Hetlenes, sørvest for Ulvik. Det var BT som fyrst melde om hendinga.

Sjåføren skal ha køyrd av vegen i ein glatt sving, falle fleire meter ned og hamna i sjøen. Mannen skal ha kome uskadd frå hendinga og kom seg ut av køyretøyet for eiga maskin. Han vart send til Voss sjukehus for sjekk. Politiet fekk melding om ulukka klokka 04.42, skriv operasjonssentralen på Twitter.

HADDE FLAKS: Sjåføren av denne lastebilen kom til alt hell uskadd frå det då han køyrde ut i Hardangerfjorden. FOTO: Terje Hjartnes

Skjedde i natt

Lastebilen skal ha frakta bakarvarer, og ifylgje BT skal mannen ha kome seg opp att til vegen etter ulukka, der han vart ståande våt og kald i ein times tid til ein tilfeldig bilist kom køyrande.

- Lastebilsjåføren hadde mista eller fått øydelagt mobilen sin og kunne på den måten ikkje gje beskjed til omverda om kva som hadde skjedd. Me veit førebels ikkje nøyaktig når i natt utforkøyringa skjedde, seier Morten Kronen, operasjonsleiar i Vest politidistrikt, til BT.

Startar bergingsarbeidet no

Bergingsbil er no på staden og brannvesenet har ut lenser rundt lastebilen. Køyretøyet er sikra med kabel frå land, slik at den ikkje sig lenger ut når fjøra kjem. Voss bilberging har venta på kranbil, som no har kome til staden.

Bergingsarbeidet kan ta tid, og då vil vegen verta heilt stengt. Omkøyring er om Espelandsdalen i denne perioden.