No skal Brakanes Hotel verta meir moderne

Brakanes Hotel skal verta utbetra og fornya for 13-14 millionar kroner, for å få opp omsetnaden og avkastinga. 2017 kan gje endå betre trafikk enn det gode fjoråret.

I fjor vår vart DNB ny eigar av Brakanes Hotel, der Björn Kovacs litt tidlegare hadde overteke drifta gjennom selskapet Stay Tuned Hospitality Norge. Selskapet har ansvar for drifta også på Hardangerfjord Hotel i Øystese og no nyleg også på Quality Hotel Vøringfoss i Eidfjord.

Nyleg orienterte Björn Kovacs saman med driftsdirektør Terje Kleveland formannskapet i Ulvik om planane dei har for framtida.

HOTELLINFORMASJON: Terje Kleveland og Björn Kovacs (midt i biletet) informerte formannskapet i Ulvik om planane for Brakanes Hotel. Fremst til venstre Stig Yngve Røkenes, Jens Olav Holven (skjult), på andre sida av bordet Anders Kr. Oppheim.

Piler peikar oppover

Kovacs kjenner Brakanes Hotell også frå sitt arbeid med å utarbeida ein rapport om hotellet, på vegner av DNB, før kjøpet.

- Me landa greitt på beina i 2016, både i Ulvik og Øystese. For fyrste gong på lenge gjekk drifta i pluss. Då var leigeavtalar reforhandla, lønskostnader redusert og prisar sett opp, informerte Kovacs. Etter at dei har teke hand om drifta på Quality Hotel Vøringfoss i Eidfjord har dei også fått del i Choice-kjeda sine innkjøpsavtalar, noko som gjev ei innsparing på 20 prosent på innkjøp, sa han.

- Trafikken var kanonbra i fjor og vert endå betre i år, ser det ut til. Me ser at dette er liv laga, og har god tru på framtida.

God trafikk

Björn Kovacs peika på både låg kronekurs og asiatisk trafikk til trygge stader i Nord-Europa som årsak til god trafikk.

- Brakanes har stort potensial, og eigarane ynskjer å få opp omsetnad og avkasting, for å få høgare salspris. Dei ser føre seg å selja hotellet innan fem år, opplyste Kovacs.

Hardangerfjord Hotel i Øystese vart elles nyleg selt frå DNB til LAB Eiendom AS i Bergen, der Trygve Mo er styreleiar.

Oppussing av rom

Ved Brakanes hotell vil det før sommarsesongen verta sett i gang oppussing av ein del hotellrom og korridorar, konferansesenteret får nytt brannvarslingsanlegg, og hotellet får utbetra sitt anlegg. Hotellet får nytt TV-system og wifi-system, heisar er vorte fiksa, ventilasjon og teknisk anlegg skal gjennomgåast, og konferanseavdelinga får ei oppgradering, ifylgje leiaren i driftsselskapet.

Dei tre hotella vil verta utvikla som ei gruppe, med samarbeid om aktivitetar, men og eigne aktivitetar kvar for seg. Lokalmat skal vera eit satsingsområde.

Viktig med trufaste eigarar

I formannskapet peika ordførar Hans Petter Thorbjørnsen (Ap) at Brakanes Hotel er den største private verksemda i heradet, der det er viktig med langsiktige eigarar. Når eit sal er aktuelt, er det viktig at nye eigarar har same filosofi - at ein ikkje skal mjølka kua til ho er tom.

Kovacs har tru på at eigarane gjer det dei kan for å skapa eit sterkt og godt hotellprodukt, og peika på at banken hadde lytta til driftsselskapet i val av ny eigar i Øystese.

Mattradisjonar

På spørsmål frå Stig Yngve Røkenes (H) kva driftsselskapet ynskjer av heradet, svara Kovacs at dei kan ha bruk for meir kompetanse og opplæring innan lokal mat og mattradisjonar. Dei ynskjer å utvikla ein eigen Hardangermeny, som både vil kosta meir og smaka meir.

Han la elles til at dei ser føre seg å ha lokale plassjefar for den daglege drifta på dei tre hotella, medan driftsdirektør og driftsselskap vil arbeida med utvikling av hotellproduktet.