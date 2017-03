Opnar Tyssevikvegen for tungtrafikk

Anleggsarbeidet på Tysse­vikvegen fører etter kvart til betre trafikkløysingar, før det seinast frå 12. mai skal vera fri ferdsle att.

I vinter har hovudvegen gjennom sentrumsområdet ved Brakanes vore sperra fire dagar for veka, medan arbeidet spesielt på vass- og kloakkleidningar midt i gata har vorte utført. All trafikk har vorte sendt på ein omkøyringsveg gjennom eit bustadfeltet i Prestagarden. Sist helg vart det også halde stengt for trafikk på Tysse­vikvegen, på grunn av arbeidet. Seinkingar i høve tidsskjemaet skulle takast inn att.

Frå torsdag ettermiddag

- Det var også planlagt ekstra arbeid og stenging komande fredag, 31. mars. Men arbeidet er no kome så langt at det er mogeleg å opna vegen permanent for tunge køyretøy, frå torsdag ettermiddag 30. mars, opplyser einingsleiar for teknisk­ Jarle Grevstad i Ulvik.

- For privatbilar vil det framleis vera omkøyring i vekene, for elles vil det verta for mykje trafikk å handtera i anleggsområdet.

Grevstad kan ikkje gje nokon dato for når all trafikk kan gå gjennom anleggsområdet att, men han ser føre seg at det vert ei gradvis oppmjuking framover til prosjektet skal vera ferdigstilt 12. mai.

- Det er ikkje så mange store maskiner i sving i området lenger, men det må takast omsyn til kor mange personar som er i arbeid og deira tryggleik, seier Grevstad.

Urolege for borna

Arbeidet på vegen gjeld bygging­ av fortau, for å gjera tilhøva tryggare for mjuke trafikantar på denne strekkja. Utover vinteren har det vorte sleppt trafikk gjennom anleggsområdet i helgane, men vegstandarden har vore kritisert av fleire som har køyrt gjennom. Gåande har fått passera i området, men foreldre har uttrykt uro for skuleborn som har ferdast i det uoversiktlege området.

Dei ansvarlege for vintervedlikehaldet på omkøyringsvegen fekk derimot ros, då formannskapet diskuterte stoda på denne vegen nyleg.