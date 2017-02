Rått og poetisk på Drøs

Bømlingen Hanne Bergheim førehandslanserer albumet sitt med konsert på Drøs fredag.

For ulvikjene er det ein ekstraattraksjon at Bergeim har med seg sjølvaste Lars Magnus «Topho» Nordtveit som trommis i bandet. Mange vil vita at Topho bur i Bergen men har slite ut sine barnesko i Ulvik. Det skjemmer heller ikkje ut at Razika-bassist Marie Moe utgjer resten av trioen. Konserten i Ulvik er fyrste stogg på ein lengre turné. Bergheim har sleppt to singlar frå albumet som kjem ut på Kvinnedagen 8. mars. Dei to singlane heiter Boom, Boom - det same som tittelen på albumet - og På faen.

Hanne Bergheim har gjort mykje, både i inn- og utland. Etter opphald i Bård Breivik sitt atelier i Kina, kom ho heim med eit knippe norske tekstar til musikk som er pønkete og rå, men også intim og nær i stilen. Stemma er nesten uråd å plassera, Hanne går frå det heilt neddempa og vare til å skrika ut og vrengja sjela. Uansett er det musikalsk og tekstleg tyngde og innhald i det Hanne Bergheim leverer. Dette er så langt frå dusinvare som det er råd å koma.

Den lokale trubaduren Tor Schei Hellesnes varmar uvlikjene godt opp før Bergheim går på scena.