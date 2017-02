Satsar på sjønære hytter i Ulvik

Tolv hyttetomter i eit felt tett ved fjord og frukthagar er under opparbeiding på Viknes i Ulvik. Ei ideell ­plassering, meiner grunn­eigarane.

Over ti år har gått sidan arbeidet med planane tok til. Planen for hyttefeltet fekk si godkjenning for fire år sidan, etter ein god del att og fram etter krav mellom anna frå Fylkesmannen. Også Miljøvernforbundet hadde innvendingar og klaga, heilt til dei fekk sett seg grundigare inn i kva planane gjekk ut på. Då trekte dei klagen.

- No er me i gang med tilrette­legginga, med veg, vatn og kloakk­, opplyser Kristoffer F. Hjeltnes.

- Tomtene vert lagt ut for sal no. Så langt har me ikkje aktivt selt tomter, så ingen er førebels selde, opplyser han.

Kan byggja til våren

Hjeltnes ser føre seg at dei fyrste kan ta til med byggjearbeid til våren, om dei vil. Grunneigaren har kostnader på 5-6 millionar kroner i tilrettelegginga, og skal i tillegg til vanleg infrastruktur også opparbeida kai og båtplass til alle hyttene. Eit felleshus til bruk for hytteeigarane er planlagt i fjordkanten. Straumframføring og boring etter vatn er også ein del av tilrettelegginga.

Området er skilt ut som ein eigen eigedom, og feltet har fått namnet Kritle Fjordtun. Kritle er namnet på husmannsplassen som låg i dette området.

Feltet ligg plassert mellom fjorden og det store gartneriet som Marit og Kristoffer F. Hjeltnes driv.

Midt i smørauga

- Her er sol til seint på kveld, kort veg til sentrum med båt, og flotte vilkår for friluftsliv, skryter­ Kristoffer Hjeltnes. Ulvik har for tida det mest snøsikre langrennsanlegget i fylket, og vegen er ikkje så lang til alpinbakkane på Voss, peikar han på.

Når feltet no er i ferd med å verta klart for muring og snikring­, har heradet fått det sentrumsnære hyttetilbodet som det i si tid vart reist ynske om. I dette tilfellet kom idéen den vegen, og ikkje frå grunneigarane sjølve. Kristoffer Hjeltnes­ meiner for sin del at det er betre at dei interesserte får eit tilbod om fritidsbustader på denne måten, enn at kundane kjøper bustadhus i bygda for å bruka dei som hytte.