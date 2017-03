Seier nei til tilrettelegging for turisme på Osafjellet

Sjølv om vegen opp på Osafjellet er eit pluss for reiselivet i Ulvik, er det ikkje aktuelt å tillata enkel tilrettelegging for turisme.

Eigaren av Hardanger gjestehus i Ulvik har hatt planar om å tilby organiserte turar for små grupper, til Langavatnet på Osafjellet. Planen var å tilby ein rast med lokal mat, eventuelt laga på bålpanne, og deretter tilby ein liten båttur på vatnet. Til dette var ynsket å kunna ha ei lita lagervogn ståande, med stolar og anna utstyr, i sommarsesongen.

Audun Jåvold har seinare også meldt frå til heradet om at det kunne vera ynskjeleg med ei lita flytebryggje på vatnet.

Spurde om lov

For å kunna gjennomføra dette trengst det dispensasjon frå kommunale planar, sidan tiltaket ikkje er i tråd med føremålet i planane for området, og fordi det er eit tiltak i 100-meters beltet langs vassdraget.

Før søknaden vart handtert av formannskapet i Ulvik, har både fylkesmannen, Statkraft Energi og Ulvik fjellstyre uttala seg om saka. Frå fylkesmannen er det i utgangspunktet ikkje merknader til plassering av ei vogn der, men dei er negative til planane om ei flytebryggje ved vatnet.

Statkraft Energi er grunneigar i området der det er ynske om tilrettelegging for turistar. Dei har i utgangspunktet ingen merknad til ei lagervogn i området, men er skeptiske til å sleppa til meir båttrafikk på eit vasskraftmagasin. Sidan dette vil vera for personar som ikkje er vane med dei lokale forholda, kan dei fort koma ut for farlege situasjonar. Ved høg vasstand vil det ikkje vera noko fysisk hinder som stoppar båtar frå å gå utfor overløpet.

Villreinområde

Ulvik fjellstyre peikar på at området ligg i Hardangervidda villreinområde, og at reinen sommarstid nyttar dette området til vandring nord/sør. Dei ynskjer ikkje at det vert gjeve løyve slik det er søkt om, og viser til føre-var-prinsippet i naturmangfaldlova.

Frå administrasjonen si side vart det rådd til å gje avslag på søknaden.

Finna løysing

I formannskapet var både Håkon Gjerde og Anders Kr. Oppheim i Venstre opptekne av å finna ei løysing for søkjaren. Dei synest det er positivt at Osafjellet kan verta nytta i turistverksemd, og peikar på at det er viktig å skapa aktivitet i bygda. Dei ynskte at det vart leita etter andre løysingar, og Håkon Gjerde fremja til slutt eit utsetjingsvedtak. Fleirtalet i formannskapet røysta imot utsetjing.

Også ordførar Hans Petter Thorbjørnsen (Ap) peika på at dei ikkje ville seia nei til bruk av området, sjølv om dei sa nei til permanente installasjonar der. Han ynskte at mange fekk sjå det flotte landskapet i fjellet, men at alle kunne få ei kjensle av at dette er urørt, trass i kraftutbygginga.

Støtta fjellstyret

Stig Yngve Røkenes (H) støtta rådmannen sitt framlegg om avslag, fordi dette er i eit villreinområde. All aktivitet der vil kunne påverka reinsdyra, sa han, og støtta seg til fjellstyret sin uttale i saka. Røkenes er sjølv nestleiar i fjellstyret. Han minna også om at heradet ikkje er grunneigar her, det er Statkraft, som ikkje er så oppglødd for planane. Etter at utsetjingsvedtaket fall, gjorde formannskapet samrøystes vedtak om å seia nei til søknaden om dispensasjon for tilrettelegging for turistverksemd ved Langavatn.