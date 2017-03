Steinar Albrigtsen trakk folk til bluesen i Ulvik

Verdas 14. blues og roots-helg i Ulvik vart ein suksess med Steinar Albrigtsen som hovudtrekkplaster.

Blueshelga starta fredag då Reidar Larsen Duo, The Voss Rebels og Twang Gang stod på scena.

- Det var veldig fin stemning, seier Terje Kleveland, dagleg leiar hjå Brakanes Hotel, som er vertskap for blueshelga.

SAMAN: Ole Reinert Berg-Olsen, Steinar Albrigtsen og Monika Nordlie spelte fleire kjende songar på laurdag.

Høgdepunktet

Laurdagen var det tid for gratiskonsert i resepsjonen med Olav Undeland, før fleire artistar stod på scena utover kvelden. Høgdepunktet for mange var nok Steinar Albrigtsen med kona Monika Nordlie og ORBO, eller Ole Reinert Berg-Olsen som han eigentleg heiter.

- I ei verd av «selfies» og plastiske operasjonar er det så godt å koma til ei bygd der ingen bryr seg, sa Albrigtsen frå scena.

Stor fan

Konserten starta med songen «Music on the radio», og utover kvelden kom kjende låtar slag i slag. Wenche og Knut Bjørnevoll hadde teke turen frå Alversund, og gleda seg stort.

- Eg er stor fan, og har høyrt han fleire gonger før. Håper er å få høyra «In Rosa's Heart» og «She Belongs to the Rain». Dei får eg! Veldig kjekt å vera her, sa Wenche.

Klassefest

Ein gjeng med tidlegare elevar frå Brakanes skule var også å finna på konserten. Gjengen gjekk saman i 1950, -51 og -52, og forsøkjer å samla seg når dei kan. Blues og roots-helga i Ulvik såg dei som ei fin anledning.

- Det er snakk om tre årskull som samlast og held godt i hop, seier Åse Mariann Gjerde.

Dei har reist frå mellom anna plassar som Voss, Oslo, Bergen og Haugesund for å vera med.

- Ein del har ikkje sett kvarandre på ei stund. Siste me hadde treff var i 2008, fortel Finn Johan Gjerde.

1400 gjester

Etter at Albrigtsen og co. var ferdige på scena, var det tid for Eric Slim Zahl & The South West Swingers. Dagleg leiar Kleveland fortel at alt har gått som det skulle heile helga.

- Det har vore god stemning, masse folk og generelt at det gått veldig bra, seier han.

Blues og roots-helga i Ulvik hadde til saman omkring 1400 betalande gjester gjennom heile helga.