To millionar frå fylket til fleirbrukshallen

Fleirbrukshallen i Ulvik får to millionar kroner i investeringstilskot frå fylkeskommunen. Til hallen som opna i fjor haust var det tidlegare i prosessen tenkt at Hjeltnes vgs trong leiga halltid til sine elevar. Det vart då sett av 2,5 mill kr i tilskot til hallen. Sjølv om fylket ikkje lenger vert ein brukar av hallen, vert det no gjeve eit tilskot på to millionar kroner. Dette er i tråd med praksisen om å løyva investeringstilskot til hallar i kommunar som ikkje er vertskap for vidaregåande skular, går det fram av meldinga som er sendt Ulvik herad.