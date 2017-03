Toppe vil ha nasjonalt pilotprosjekt på Hjeltnes

Kjersti Toppe (Sp) ynskjer seg ein debatt i Stortinget om produksjonsskule, som eit tiltak for ungdom som droppar ut av vidaregåande skule.

Toppe har levert ein interpellasjon om produksjonsskule som kjem opp til debatt 3. april. Ho vil vita kva regjeringa gjer for å styrkja arbeidet mot utanforskap og fråfall, og om statsråden ser positivt på å få i gang eit nasjonalt pilotprosjekt for produksjonsskular, slik Hordaland fylkeskommune ber om på Hjeltnes. Ho viser samtidig til Riksrevisjonen si undersøking om oppfylging av ungdom utanfor arbeid og opplæring, der regjeringa får kritikk for manglande innsats.

VEGVAL: Rektor Gunnbjørg Øyre og tilsette ved skulen har arbeidd for å sikra vidare aktivitet ved skulen etter at fleire av tilboda vert flytta til Voss.

Forsterkar presset

- Eg er klar over dei prosessane som er i gang i fylket, og at fylke og kommune har hatt møte med statsråden om dette. Men uavhengig av dette prøver eg å lyfta problemstillinga til eit nasjonalt nivå, med mål om å få til ei nasjonal tilskotsordning og eit pilotprosjekt på Hjeltnes.

At debatten ikkje kjem før om ein månads tid skuldast regelverket for slike spørsmål, og at det skal leggjast inn i Stortinget sin dagsorden, forklarar Toppe. Ho er også kjent med at kunnskapsministeren er positiv til å få i stand ei nasjonal tilskotsordning som det kan søkjast om støtte frå, til slike tiltak som produksjonsskule.

- Med interpellasjonen vil eg gjerne byggja vidare på den positive opninga som kan finnast, for å yta eit sterkare politisk press for å få dette i stand.

I debatten som kan koma vil det vera mogleg for alle parti å ytra seg, slik at statsråden får tydelege meldingar, meiner Toppe.

Ligg godt til rette

- For meg gjeld dette eit ynske om å halda oppe trykket på saka. Eg ser produksjonsskule som eit viktig tiltak for ungdom som fell utanfor, og Norge er for dårleg på å fylgja opp desse med gode tiltak.

Hjeltnes ligg godt til rette for ein produksjonsskule, og med endringane på skulen er dette ei enormt viktig sak både for Hjeltnes og for Ulvik, presiserer ho.

I interpellasjonen viser Toppe til at Noreg har dei høgste tala i Nord-Europa på ungdom som droppar ut eller slit med å fullføra vidaregåande utdanning. Riksrevisjonen leverte i fjor ein rapport som viser at seks av ti som droppar ut av vidaregåande utdanning ikkje får noko oppfylging. Oppfylgingstenesta skal etter forskrift til opplæringslova ha ei oversikt over alle i målgruppa og setja seg i kontakt med kvar enkelt ungdom.