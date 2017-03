Viktige vedtak i vente for Hjeltnes

- Alle er for produksjonsskule, men ikkje alle vil leggja den til Ulvik, sa fylkespolitikar Roald Kvamme (Ap) då han torsdag kom på vitjing på skulen på Hjeltnes.

Roald Kvamme er fungerande fylkesvaraordførar, og let seg lokka til Hjeltnes av ordførar og partifelle Hans Petter Thorbjørnsen. Ordføraren har tru på at det hjelper å ha vore på skulen, for dei som tysdag skal gjera viktige vedtak for den tradisjonsrike skulen på Hjeltnes.

Lokalt kjempar politikarane og skulen for å sikra god aktivitet også frå hausten av. Tysdag avgjer fylkestinget korleis dei stiller seg til arbeidet vidare med produksjonsskule, og korleis aktiviteten ved skulen bør vera i det komande «mellomåret». Drift på minimumsnivå, eller optimistisk satsing i påvente av sikker finansiering av produksjonsskulen?

LOVNAD: Roald Kvamme til høgre lovar framleis aktivitet på Hjeltnes, i møte med frå venstre Kåre Olai Solheim, avdelingsleiar Håkon Gjerde og ordførar Hans Petter Thorbjørnsen.

Skal ha aktivitet

- Viss ikkje me hadde vore i posisjon, ville nok skulen vorte selt, meiner Roald Kvamme. Høgre og Frp har nemleg røysta mot framlegget om produksjonsskule på Hjeltnes, både i opplæringsutvalet og fylkesutvalet.

Kvamme lovar i møtet med ordførar, Håkon Gjerde og Kåre Olai Solheim på skulen, at det skal vera aktivitet ved skulen i framtida, helst i form av produksjonsskule og fagskuletilbod innan lokal matkultur.

Fagskuletilbodet treng godkjenning, men Kvamme meiner at alt ved godkjenningssøknaden no er kvalitetssikra. For produksjonsskulen må ei finansiering koma på plass.

- Me må få med oss statlege eller kommunale aktørar til dette, ytrar Kvamme.

Han er ikkje klar for å gå inn for ei lokal prosjektleiarstilling, til å sikra framdrift og oppstart av produksjonsskulen.

- Eg er ikkje gira for det, eg meiner me har dei folka i fylkeskommunen alt.

Han er likevel open for at prosjektet får ei god lokal forankring, til dømes ved at det vert teke inn ein lokal eller lokalkjend medlem i prosjektgruppa som frå før arbeider med planane for Hjeltnes.

Få, tett saman

Diskusjonen held fram også når Kvamme vert teken med inn i lokala som er tiltenkt fagskuletilbodet innan lokal matkultur - i «gulebygningen». Her trengst det opprusting og ombygging, ser han. Håkon Gjerde kan visa fram skisser for korleis det er tenkt.

Medan gjesten, ordføraren og vertskapet på skulen ser seg rundt, er elleve jenter i kreativt arbeid i lokala til VG2 blomsterdekoratør. Ein annan stad på skulen får syriske flyktningar norskopplæring, medan dei vaksne deltidselevane innan gartnarfag er på studietur til Kvam.

Trine Arnheim og Marta Luiise Poulsen prøver denne vinteren ut internatlivet på Hjeltnes samtidig som dei held fram med utdanninga si. At framtida for skulen er uviss, har ikkje dei særleg peiling på, vedgår dei. Dei har høyrt snakk om at det kan verta selt, kanskje.

- Me i klassen kjem frå ulike miljø, men her bur me, et og går på skule saman, forklarar Trine.

- Når me er så få og så tett saman, får me også veldig tette band, meiner Marta Luiise.

- Somme får veninner for livet.

Dei stikk ikkje under stol at det også kan verta konfliktar, og at ikkje alle nødvendigvis er bestevener.

Marta Luiise syntest det var skummelt fyrste dagen på skulen, og sette seg åleine ved eit bord til frukost. Då var det fint at Trine kom og sette seg saman med henne, smiler ho.

Stille i Ulvik

For Trine er Ulvik ein stille stad - ho kallar seg sjølv ein klisjé-bergensar. Det er ikkje så mykje å ta seg til, og ho har ikkje vorte kjent med nokon nye anna enn på skulen. Marta Luiise og Trine synest faget er veldig kjekt, og snakkar om alle blomane dei har hatt tilgang til i det store hageanlegget på skulen.

Neste haust håpar dei å vera i gang i lærebedrift. Trine vil gjerne vera i Bergen, og gler seg til å vera nærare venene sine der. Haugesund eller Stavanger kan verta alternativa for Marta Luiise.

Faglærar Lillian Ostenfeldt Gissel vil fylgja med blomsterdekoratør-utdanninga til nye Voss gymnas.

- Eg har alltid ynskt å ha fleire kollegaer innan faget enn eg har hatt her, men samtidig er det også trist å tenkja på at eg ikkje får ha kvardagen min her, seier ho.

- Eg er omstillingsparat, og har vore gjennom denne prosessen no. Så det vert også spennande med alt det nye!