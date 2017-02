Vil dela godene på Undeland Gard

Eigarane av Undeland Gard inviterer til å ta del i dyrkinga av grønsaker og urter, og å hausta av grøda, gjennom andelslandbruk.

Fakta | Andelslandbruk Landbruk der bønder og forbrukarar samarbeider tett om ansvar og avling. Forbrukarane kjøper ein part av det garden produserer, som regel for eitt år om gongen. Tre viktige prinsipp: 1. Dialog om kva garden kan produsera og kva andelshavarane ynskjer å få av produkt. 2. Gjennomsiktig økonomi: anstendig løn for bonden og andre tilsette, og ein pris som dekkjer kostnadene med drifta. 3. Delt avling, delt risiko. Årsvariasjonar kan føra til at mengda og utvalet av produkt vil variera. Andelslandbruk vert drive etter økologiske prinsipp, som tek vare på miljøet.

Ved å kjøpa seg ein andel i produksjonen på garden, kan ein vera med å påverka kva som vert dyrka, og ikkje minst sikra seg gode grønsaker til eige forbruk.

- Me har drive med variert grønsakproduksjon på garden i to år alt, med godt resultat. Heile tida har me tenkt at andelslandbruk er ein modell som kan fungera for oss, seier Katinka Kilian. Saman med Grzegorz Kramar har ho dyrka grønsaker og uter for sal.

- Modellen med andelslandbruk vil gjera det lettare for oss, der me slepp så mykje usikkerheit og strev med omsetjinga. Me har ynskt oss eit meir pedagogisk opplegg ved å ha folk inn på garden, seier Kilian.

Ein av dei fyrste

I Hordaland vert dei no ein av dei fyrste som tilbyr denne modellen, medan det elles i landet er rundt 60 som tilbyr noko liknande.

- Kva me dyrkar vil skje i dialog med andelshavarane, ut frå kva dei ynskjer, og kva me veit er realistisk å få til her. Me vil dyrka i overkant av 30 grønsaksortar, ti slag urter og ein del etande blomar, seier Katinka Kilian. Heile produksjonen vil gå inn i tilbodet til dei som kjøper andelar.

Undeland Andelslandbruk vil satsa på to typar andelar. For dei som kjem for å hausta sjølve det dei skal ha, og for dei lenger unna, til dømes i Bergen og på Voss, som vil få henta leveransar på avtalte stader. For begge typane er det eit minstekrav at dei kan delta med arbeid minst fem timar til saman, i året.

- Innsatsen er viktig som ein sjanse til å læra noko på vegen, meiner Kilian. Dei ser også føre seg at det vert sjanse til sosiale samlingar med god mat, under vegs.

Deler risikoen

Ein andel skal gje grønsaker nok til ein person sitt forbruk, og i fyrste omgang torer bøndene på Undeland ikkje tilby meir enn 40 andelar.

- Me får sjå korleis det går, og tenkjer nok at det er mest aktuelt med ei overvekt av dei som vil ha såkalla leveranseandelar. Ved å kjøpa partar i eit slikt samarbeid vert ein også med på å ta risikoen det er ved grønsakdyrking. Eitt år kan vêr og vind gjera det vanskeleg å lukkast med somme av sortane.

- Med ein så variert produksjon som me har, vil risikoen vera avgrensa. Det er aldri alt som slår heilt feil. Men det er eit pedagogisk aspekt ved denne modellen, at deltakarane får kjenna korleis det fungerer å vera bønder, seier ho.

For å informera nærare vil Undeland Andelslandbruk halda informasjonsmøte, både på garden (7. mars) og i Bergen. Dei er spente på interessa, Katinka Kilian peikar på at det ligg mykje idealisme bak tiltaket.

- Andelslandbruk er eit fellesskapsprosjekt, understrekar ho. Eigarane på bruket får ta ut ei nøktern løn for arbeidet, men det er ikkje lov å ta ut store overskot.