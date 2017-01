Vinterglede med farfar i akebakken

Sola skin på Vassfjøro når Elias, Matteus og Malin Michelle hoppar ut av bilen på Drevtjørn i Ulvik. På ny skal dei boltra seg i akebakken, saman med farfar.

- Åhh, her er koseklumpen min! Malin Michelle Kvellestad Jåvold (5) og broren Matteus Kvellestad Jåvold (6) spring mot skiløypa, og finn att dei store frosne snøklumpane som dei leika med dagen før. Opp i akebretta med klumpane!

Dei tre syskena har farfar Audun Jåvold med seg som sjåfør, trekkraft og trøyst, om det skulle trengjast.

- Det er veldig populært med akebrett, smiler farfaren.

- Me er utruleg heldige som bur slik til, med snø og akebakke berre ti minuttar heimefrå!

Kort veg. Nede i bygda, i Ulvik, er det nesten ikkje snø å finna. I skianlegget er det kome nokre få centimeter fint pudder, oppå den gamle snøen.

Ungane er alt i gang med å finna vegen bortover til den fine akebakken. Sjuåringen Elias tek på seg å trekkja dei to yngre syskena på akebretta, som eit tog oppover. Det er veeeldig tungt, viser det seg. Malin Michelle jublar, lengst bak, sjølv om farten ikkje er spesielt stor. Betre framdrift vert det når farfar tilbyr seg å dra.

Gjengen har vore mange gonger i akebakken i jola, og når ungane har fri også måndag, er det ikkje noko som hindrar dei i å ta ein ny tur.

GOD Å HA: Farfar er god å ha når Matteus, Malin Michella og Elias (gøymd lengst bak) treng drahjelp på Drevtjørn.

- Det er utruleg herleg å ta seg ut her, smiler Audun Jåvold, medan Elias susar ned akebakken og over det oppbygde hoppet lengst nede. Malin Michelle vel ei anna løysing i den bratte bakken: ho sender akebrettet med koseklumpen på nedover åleine. Sjølv hoppar og sklir ho nedover for å henta dei att etterpå.

Våt moro. - Det gjekk like fint å vera her i regn dei andre dagane, men ungane var søkk blaute då me kom heim att! Ein av dagane var me her heile familien, - med 14 av 15 barneborn! Me går mykje på ski og, men har ikkje starta den sesongen enno.

Problem med straumen til ljosløypa har gjort at det ikkje har vore kveldsope enno, men det skal verta ordna att i løpet av veka, har Audun Jåvold fått vita.

- Det er utruleg fin rekreasjon å vera her om kveldane, òg, understrekar Audun Jåvold, før nokon ropar:

- Farfaaar!