Ungdomar uroa for ambulansetenesta i Hardanger

Hardanger Ungdomsråd krev å få møta dei som har ansvaret for organiseringa av ambulansetenesta i distriktet.

- Me vil føla oss trygge, er innleiinga på ein uttale Hardanger Ungdomsråd (HU) nyleg vedtok å senda til Helse Bergen og Helse Fonna.

Ungdommane er urolege for kva som kan skje av omstrukturering av ambulansetenesta. Dei forventar at dagens ordning, med ambulansestasjon mellom anna i Eidfjord, vert halden oppe som eit minimum.

- Det er store avstandar i regionen vår, skriv dei og viser at det er 70 km frå Odda til Haukeli, 100 km frå Voss til Halne, 90 km frå Mundheim til Bergen og 80 km frå Norheimsund til Voss.

- I retningslinjene står det at responstida skal vera under 25 minutt i distriktet. Skal me då godta at den er på 40 minutt? I byområde er kravet til responstida 12 minutt, peikar dei på.

Lang tid

Dei viser til døme på gjennomsnittlege responstider i ulike delar av Hardanger:

* til Ulvik er responstid i snitt på over 40 minutt, dårlegast i Hardanger

* til Granvin i snitt 28,1 minutt.

* til Eidfjord i snitt 36,1 minutt.

* til Kvam i snitt 18,1 minutt.

Behov for ambulansar

Hardanger Ungdomsråd meiner elles at legevaktordninga i Hardanger der det på nattetid berre er tilgjengeleg legar i Odda og på Voss, gjer at behovet for lokalt bemanna ambulansar er større enn før.

- Når ulukka fyrst er ute, må denne tenesta vera eit minimum for å redda liv, skriv dei. Faren er at omstruktureringar svekkjer distriktet, for folk vil ikkje bu på ein plass der helsa di ikkje er prioritert, meiner dei.

Ungdomsrådet har dessutan støtta Odda ungdomsråd i deira klare støtte til å halda oppe akuttkirurgien ved Odda sjukehus.