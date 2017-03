Uroa av skrantesykja i Ulvik

Kampen mot spreiing av skrantesykje uroar både jaktinteresserte og saueeigarar i Ulvik.

Ulvik er ein av i alt seks kommunar som har ein del av Nordfjella villreinområde. I den nordlege delen av desse fjellområda vart det i fjor påvist tre tilfelle av villrein med nervesjukdommen skrantesykje (Chronic Wasting Disease, CWD). Ulvik sine fjellområde ligg lengst i sør, i sone 2. Her er det så langt ikkje gjort funn av den smittsame og dødelege sjukdommen.

Ordførar Hans Petter Thorbjørnsen (Ap) orienterte nyleg formannskapet om situasjonen etter å ha vore på møte i Hardangerviddarådet om dette. Varaordførar Stig Yngve Røkenes (H) supplerte med fleire opplysningar frå eit fellesmøte mellom villreinutvalet og villreinnemnda for området.

- Det er relativt dramatisk det som skjer, meinte ordføraren.

Veit for lite

Vanskelegast er det at det er så mange spørsmål det ikkje er funne svar på enno.

- Me veit ikkje om sjukdommen er spreidd til fleire område. Det kan også verta spreidd til hjort, og tiltak mot sjukdommen kan også påverka bruken av sauebeite.

Førebels kan det sjå ut som om sjukdommen er avgrensa til Nordfjella-området som ligg mellom Rv 52 (Hemsedal) og Rv 50 Hol-Aurland. Eit framlegg som vert vurdert er å skyta ned villreinstamma i dette området, med jakt over tre år. Her er ei stamme på rundt 1800 dyr.

Stig Yngve Røkenes refererte til at forslaget lyder på at det i år kan verta opna for utskriving av kvote med mål om å redusera stamma til 1200 dyr det fyrste året. Neste steg vert redusering til 800 dyr, seinare til 500, og sist til mindre enn 200.

Kjøpa tid

- Dette er ein måte det er mogleg å kjøpa seg tid, og me håpar planen skal gå gjennom. Dette vert tiltak som vil få fylgjer for alle som brukar fjellet, trur Røkenes.

For å kunna undersøkja alle dyra som vert felt, kan det verta krav til jegerane om å frakta med heim også alle hovuda, for dyr felt nord for jernbanelinja, i Ulvik sitt jaktområde. For dyr frå sørsida vert kravet eventuelt at jegerane har med prøvesett og tek prøvar frå felte dyr. Jakttida kan verta utvida til tida mellom 10. august og ut oktober.

- Dette er ein veldig seriøs situasjon, meinte ordførar Hans Petter Thorbjørnsen. Dersom sjukdommen skulle smitta til hjort, vil det i praksis vera umogleg å skyta ut dyra, peika han på. Han såg føre seg at tiltaka mot skrantesykja vil verta eit langvarig arbeid.

Salteplassar?

For saueeigarar i Ulvik som har beite i aktuelle område, er det sendt ut krav om at dei registrerer på kart kvar dei har salte-plassar i fjellet. Lars Johan Tveit i Ulvik beitelag seier at dette heng saman med at det kan vera større smittepress i slike område, sidan både hjort, elg og rein kan oppsøkja slike stader.

- Det er ikkje noko som tyder på at skrantesykja smittar til sau, men det vert vurdert å setja forbod mot bruk av saltstein i spesielle område. Vert det innført, vil det verta vanskelegare å halda sauene i beitet, peikar han på.

- Men alt dette er veldig nytt, så me veit veldig lite om kva som vil skje, seier han.