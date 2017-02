Beitlatunnelen mørklagd minst eitt år til

Beitlatunnelen på E16 ved Dale vil vera mørklagd i minst eit år til, det skriv Vaksdalposten (VP). Arbeidet med å oppgradera tunellen har vorte utsett nok ein gong, og Rune B. Sandven, prosjektleiar for tunelloppgraderingar i Statens vegvesen Region vest, seier til VP at det tidlegast vil skje noko i 2018. Det er økonomi så vel som venting på val av ny vegtrasé mellom Arna og Stanghelle som visstnok stoggar oppgraderingane. Det er for tida nedsett fartsgrense og berre mindre lykter som lyser opp Beitlatunnnelen.