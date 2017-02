Dukka ikkje opp på middag, vart meldt sakna

Sambuarparet vart meldt sakna etter ikkje å ha dukka opp i middagsselskap i Bergen. Dei tok ei natt til på Gullhorgabu, då vêret vart ufyse.

Vest politidistrikt fekk melding klokka 21.20 laurdag kveld, frå ei kvinne i Bergen. Ho venta ei venninne og sambuaren til middagsselskap klokka 20.00, men dei dukka ikkje opp.

Ho freista nå dei på telefonen, men kom rett på svarar. Difor valde ho å varsla politiet.

Fann bilen

Politiet fekk raskt kjennskap til at paret hadde tenkt seg på tur til Gullhorgabu, turisthytta i Bergsdalsfjella, kring åtte kilometer sør-vest for Røydland.

Dei varsla politiet på Voss, som rykte ut i retning Hamlagrø. Der fann dei bilen til paret. Røde Kors vart varsla, og dei tok seg inn til Gullhorgabu med snøskuter. Her fann dei sambuarparet, som grunna uvêret hadde bestemt seg for å venta ein dag med å dra ned til bilen. Dei hadde prøvd seg ut ein liten tur laurdagen, men fann fort ut at dei måtte venta på hytta til vêret betra seg.

- Gjorde det rette

- Dei er fjellvande folk, og gjorde heilt rett i ein slik situasjon. Når ein har avtalar seinare på dagen, kan det vera problematisk når ein ikkje får varsla om endra planar, men så er det også slik at telefonar kan gå tomme for straum og det kan mangla dekning, så ut frå situasjonen dei var i, så meiner me at dei gjorde rett, og denne gongen vart det happy ending, seier operasjonsleiar i Vest politidistrikt, Tatjane Knappen.