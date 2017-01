E16 opna etter kjedekollisjon i Hettetunnelen

E16 er no opna ved Hettetunnelen i Vaksdal, etter at tre bilar var involverte i ei trafikkulukke.

Meldinga om trafikkulukka kom like etter klokka 12.00 torsdag.

Det skal vera snakk om ein del materielle skadar på bilane, men dei involverte personane skal ifylgje politiet ha kome frå ulukka utan skadar.

Ingen skadde

Naudetatane er på plass på staden, der tre personar skal ha vore involvert i uhellet.

- Etter det eg ser på meldingane som har kome inn til oss no, så skal bilane ha fått store skadar, men personane skal ha kome seg ut av bilane sjølve og dei skal vera oppegåande, opplyser Henning Hegbom hjå Voss lensmannsdistrikt.

Det stadfestar også vaktkommandør hjå 110-sentralen, Sigbjørn Villanger.

- Innringjaren melder at dei involverte verkar uskadde, seier han.

Stengt tunell

Kjedekollisjonen skjedde inne i tunellen, og det måtte rekvirerast bilberging til oppryddingsarbeidet.

Arbeidet tok tid, og tunellen vart stengt i mellomtida. Like før 13.30 vart den opna att.

Ulukke i kolonne

Føre ulukka var det kolonne gjennom Hettetunnelen grunna arbeid på staden.

- Trafikken går berre i ein retning om gangen, og det kan sjå ut som at det er i samband med at den eine kolonnen har køyrd, at kjedekollisjonen skal ha oppstått inne i tunellen. Men eksakt hendingsgang veit me ikkje sikkert, seier operasjonsleiar Bjarte Rebnord hjå Vest politidistrikt.