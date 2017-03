Forsvaret fjerna granat på Dale

Måndag kveld måtte folk frå Forsvaret fjerna ein gammal granat på Dale.

Politiet fekk melding om granatfunnet klokka 13.30 måndag føremiddag, og sende ein patrulje til Holhovden på Dale. Patruljen tok bilete av gjenstanden, som vart sendt over til Forsvaret for vurdering. Det er Forsvaret som har ansvaret ved slike funn.

- Granaten vart funnen i forbindelse med opprydding på eit område tilhøyrande Vaksdal kommune, fortel Robert Veseth hjå Voss lensmannsdistrikt.

Han opplyser at personell frå Håkonsvern var på staden rundt klokka 15.00 for å handtera granaten.

- Den vart pakka, fjerna og teken med for destruksjon litt etter klokka 19.00 same kveld. Dei gjekk også over nærområdet med detektor for å sjå om det kunne vera fleire granatar der, men dei fann ikkje fleire, seier Veseth.

Det var Vaksdalposten som fyrst omtalte granatfunnet.