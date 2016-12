Ikkje alle gler seg til kommunestyre-tv

Bjørn Øivind Krogsrud (Ap) tok i sist kommunestyremøte opp spørsmålet om datastrøyming. Kommunestyret har bede rådmannen innhenta prisar på nettoverføring av kommunestyremøte, og det er no gjort. I tillegg til live-strøyming, altså direktesende møte, kan ein i ettertid gå inn på kommunen si nettside og finna opptak av kvar sak. - Når kommunestyremøta er på dagtid, er me mindre tilgjengelege for publikum. Med denne løysinga vert det enklare for folk å fylgja oss, sa Kjartan Haugsnes (SV). Krogsrud (Ap) var litt meir skeptisk. - Kjartan er kan henda meir glad i rampeljoset enn eg er. Ei overføring av lyd og bilete vil kanskje hemma debatten, meinte Krogsrud. Boris Groth (Frp) tenkjer tvert om at datastrøyming kan føra til meir debatt. - Når innbyggjarane ser kva med balar med i dei ulike sakene, kan dei kanskje betre forstå avgjerdene, sa Groth.