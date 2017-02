Krangla om pengar

Natt til tysdag måtte politiet rykka ut til ein privat bustad på Dale, der to menn var i ein oppheta krangel om pengar. - Meldinga kom inn klokka 02.22. Politiet vart kalla ut og for å skilja dei. Det har vore eit basketak, men ingen av dei to vart skadde, fortel Robert Veseth hjå Voss lensmannsdistrikt. Den eine mannen vart teken med til ein annan adresse. No vert det oppretta sak på hendinga, og det ventar avhøyr på dei to for å finna ut kva vegen vidare vert.