No aukar fartsgrensa ved denne fotoboksen

Politiet er spente på omfotoboksane på Dale vil knipsa lika ofte no når fartsgrensa er auka til 70 km/t. Er det mindre bruk for fotoboksar på Dale, kan dei bli flytta til Vangstunnelen på Voss.

Fotoboksane ved Camillas Kro på Dale var fleire år dei mest lønsame i fylket. I 2013 knipsa dei inn 4,5 millionar kroner, men i 2016 er summen under det halve.

Årsaka er vegarbeid og bygging av fotgjengarundergang. Medan anleggsarbeidet pågjekk, stod «pengemaskina» stille.

- Me vonar tala vil halda seg låge, når ein no har gått opp til 70-sone på strekninga, seier trafikkoordinator Ola Akselberg i Politiet, og sjef for automatisk trafikkontroll (ATK) i Hordaland.

Frå 60 til 70 km/t

737 fartssyndarar vart knipne på veg vestover ved Dale i 2016, og dei fekk bøter på til saman 1.078.900 kroner. Og 513 bilistar på veg mot Voss fekk bøter på til saman 762.500 kroner.

- Det har vore mange klager på fotoboksane forbi Camillas Kro. Før ein kjem dit har fartsgrensa variert mellom 70 og 80 km/t, og så brått vert det 60 km/t på Dale - og der står fotoboksen. No er det bygd fotgjengarundergang, og fartsgrensa er sett opp til 70 km/t, og meir naturleg i samanheng med andre strekningar. Kanskje kan det no bli nedgang i overskridingar, seier Akselberg.

Boksar kan flyttast

Ifylgje ATK-sjefen er det ikkje planlagt nye fotoboksar i vårt distrikt, men det vert heile tida vurdert kvar boksane gjer mest nytte for seg. Det var tale om å fjerna fotoboksane på Dale, men politiet bestemte seg for at dei framleis skal stå der, sjølv om fartsgrensa aukar.

- Så får me sjå. Viss folk klarar å halda fartsgrensa, vil me vurdera å flytta fotoboksane. Då kan Vangstunnelen vera eit alternativ, seier ATK-sjef Akselberg.

På E16 ved Saghaug, på ei flat strekkje mellom Bulken og Evanger, står det fotoboks. Ti bilistar på veg vestover og åtte på veg austover, vart i 2016 fotograferte med for høg fart forbi Saghaug.

- Fotoboksane ved Saghaug vert nok vurdert flytta etterkvart, for der klarer folk å halda farten nokolunde. Samstundes ser me at boksane har effekt der dei står, seier Akselberg.

Raskt til bydn

Dei siste par åra har fotoboksar i bergensområdet passert Dale i lønsemd. Både Knappetunnelen, Bjørndalskogen, Fløyfjellstunnelen og Arnanipatunnelen har knipe fleire fartssyndarar i automatisk fartskontroll enn fotoboksane på Dale. Til dømes vart det registrert 2730 fartsoverskridingar og bøter på til saman 4,1 millionar kroner i Knappetunnelen sør 1.I vårt distrikt har det på E16 ved Takvam blitt utskrive bøter for 617.900 kroner for 616 overskridingar.

Blinkar ikkje

Langs vegane i Hordaland fylke er det i alt 44 fotoboksar. Dei er alle av den nye sorten, som ikkje blinkar når den knip deg i å køyra for fort.

- Det er berre små raude ljosglimt, som er vanskelege å sjå når du passerer. Difor vert fleire overraska når dei får brev i posten, fordi dei ikkje har sett nokon blink, seier Akselberg.

Fotoboksane er eit trafikksikringstiltak med lang effekt.

- Forsking viser at folk startar å tenkja på fotoboksen tre kilometer før, og inntil tre kilometer etterpå. Så den har fartsreduserande effekt både før og etter passering, seier Akselberg.