På Stanghelle har det gått to ras på skulevegen sidan nyttår

- Eg har sagt til mine jenter at dei godt kan gå ein annan veg, seier geolog Trine Helle Simmenes.

Det rasa på skulevegen Brekkjen i slutten av januar. Førre veke rasa det på nytt. Dette gjev utfordringar både for elevar, foreldre og rektor. Samtidig ventar Vaksdal kommune på ei kartlegging av området.

UTRYGT: Geolog Trine Helle Simmenes meiner skulevegen er utrygg. - Det ligg mykje stein oppe i ura som me ikkje ser, seier ho. Denne steinen kryssa vegen i januar

Gjennom farleg steinur

- Viss det har vore frost, sprengjer det laus fjell. Så kjem det regn og det rasar, forklarar geolog Helle Simmenes.

Skulevegen Brekkjen går rett gjennom ei steinur danna av nettopp ras.

- Det er rett som det er at det kjem ned litt stein. Mykje blir liggjande oppi ura, det ser me ikkje, seier Helle Simmenes.

Ho meiner denne vegen ikkje er trygg no. Stanghelling Rebecca Nielsen fortel at ho ofte høyrer ras i området.

- Men då er det ofte langt oppe i fjellsida. Denne gongen var det litt heftigare, fortel ho.

KAMPESTEIN: Store steinar rasar ned på skulevegen til Stanghelle skule.

Har stengt akebakken

Stanghelle skule har stengt akebakken og passar på at elevane ikkje nyttar denne vegen.

- Elevane taklar det rimeleg greitt. Men det er klart me passar på ekstra og tek forholdsreglar, seier rektor ved Stanghelle skule, Robert Mjelde Flatås.

Han understrekar at det ikkje har gått ras på skuleområdet. Det har vorte gjort ein del kartleggingsarbeid i området tidlegare, og skulen er ikkje i faresona.

HÅPAR: Rektor ved Stanghelle skule håpar på rassikring ved vegen. FOTO: Sigrid Nese

Håpar på betring

Snart startar Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) eit kartleggingsprosjekt i området. Dette er ein del av eit større prosjekt som har halde på sidan 2012. Dei har lyst ut oppdrag til konsulentar og frist for endeleg levering av rapport vert i februar neste år, opplyser Yngve Midtun, overingeniør i NVE. Denne rapporten skal til dømes avdekkja om busetnad står i fare.

Førebels har ikkje Vaksdal kommune planar om å gjera noko med den vegen som har sett to ras i 2017.

- Det er dette som vert gjort i fyrste omgang, seier Tone Dale, geodatamedarbeidar i Vaksdal kommune. og viser til kartleggingsprosjektet.

Ho legg til:

- Viss ikkje noko anna skjer, som tilseier at me må gjera nokon strakstiltak.

Rektor Mjelde Flatås håpar fjellveggen vert sikra, og at det kjem opp skilt. Enn så lenge har skulen ein evakueringsplan som dei øvde på seinast i fjor haust. Han passar ekstra godt på kvar elevane oppheld seg når det er dårleg vêr.

- Det er ein naturleg del av jobben, seier han.

Barnehage stengt

For nokre år sidan vart Stanghelle barnehage stengt på grunn av rasfrykt.

- Då hadde ikkje ramla ned stein. Det har det her, seier Nielsen om skulevegen.

Det var Vaksdal kommune som den gongen tok avgjerda om å stengja barnehagen. Då opplyste ordførar Haga at det ikkje var dei geologiske rapportane som tilsa flyttinga, men bekymringa til tilsette og føresette.

Førebels har rektor Mjelde Flatås ikkje motteke bekymringsmeldingar frå foreldre.

- Me på Stanghelle må leva med denne fjellsida vår. Me kan aldri sikra 100 prosent. Då må me flytta skulen, seier rektor.