Politiet ber om tips i kattesaka

Voss lensmannsdistrikt jobbar no med å innhenta både teknisk informasjon og vitneopplysningar i saka der ein katt vart kidnappa og kasta ut av ein bil i 80 km/t i Bogatunnelen i Vaksdal. - Me forsøkjer å identifisera bilen. Dette er ei svært alvorleg sak, og det var berre flaks at katten ikkje vart påkøyrd. Me håpar at me kjem i mål og finn ut kven som står bak. Det vert interessant å høyra kvifor dette vart gjort, seier Robert Veseth hjå Voss lensmannsdistrikt. Han fortel at politiet har fått nokre tips i saka, men at dei gjerne ynskjer fleire.