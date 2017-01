Politikarane i Vaksdal er uroa

Formannskapet i Vaksdal har gjeve høyringsfråsegn i flaumsaka, der utvalet stiller seg positive til at det vert gjort tiltak for naudsynt flaumsikring. Vidare skriv dei at formannskapet er uroa over at konsekvensane for Bolstadfjorden, Dalseide, Straume/Demring og strekninga Straume-Stamnes ikkje er vurdert i rapporten frå Multiconsult. Formannskapet ber om at det vert gjort ei konsekvensutgreiing av tiltaka i rapporten for områda langs Bolstadfjorden, og dei ser som einaste løysing å gjennomføra tiltak som fører vatn ut av vassdraget, for slik å tryggja innbyggjarane. Politikarane vurderer også at tiltak som lettar gjennomstrøyminga av vatn i vassdraget vil gjera lokalsamfunna i Vaksdal meir utsette for flaum. Med klimaendringane som kjem meiner formannskapet at særinteresser må vika for samfunnsinteresser, tryggleik for liv, helse og infrastruktur. Politikarane ber til slutt om at konsekvensane for laks og sjøaure vert greia ut av eit kompetansemiljø.