Songstadtunnelane nattestengt til helga

I likskap med førre helg, vert Sognstadtunnelane på E16 mellom Arna og Trengereid nattestengt til helga. Fredag og laurdag frå klokka 19.00 til 07.00 neste dag vert både tunell ein og to stengt for vedlikehaldsarbeid. Stenginga gjeld også natt til måndag, frå klokka 20.00 sundag til 05.30 neste dag. Under stenginga må trafikantane belaga seg på omkøyring med ledebil via gamlevegen om Romslo. Omkøyringa vert skilta. Strekninga vert truleg nattestengt også neste helg.