Laurdag kveld vart Beitlatunnelen på E16 mellom Dale sentrum og Camillas kro stengt. Årsaka var ein alarm som gjekk grunna at nokon har køyrd ned eit brannskap i tunellen. Vegtrafikksentralen varsla 110-sentralen, som sende ein brannbil for å sjekka ut situasjonen. Ingen har førebels meldt seg, opplyser vaktkommandør. Det var ei stund manuell dirigering, men tunellen opna for trafikk att like før klokka 20.00 laurdag kveld.