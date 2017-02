Fleire tunellar på E16 mellom Voss og Bergen vart kortvarig stengt fredag. Langhelletunnelen mellom Voss og Trengereid måtte stengjast i åttetida om morgonen for fjerning av istappar. Det same gjaldt Jamnatunnelen ein time seinare, og Dalevågtunnelen like etter, som begge vart stengt av same årsak som Langhelletunnelen.