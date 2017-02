Trafikkuhell på E16

Kring klokka 13.20 vart det varsla om to trafikkuhell mellom Vaksdal og Fossmark. Det skal ikkje vera personskade knytt til uhella.

Dette melder Bergens Tidende på bt.no. Naudetatane rykte ut etter meldinga. Fleire bilar skal ha vore involvert i uhellet, men det skal ikkje vera meldt om personskade.

Det vart redusert framkome på vegen, og etter kort tid vart E16 stengt mellom Vaksdal og Fossmark i tre kvarter.

- Vegen er opna att no, men det er redusert framkome medan ein driv med bilberging. Det er manuell dirigering til me har fått unna bilane, fortel trafikkoperatør Lise Kristoffersen ved Vegtrafikksentralen.

Ho opplyser at det var glatt på staden uhella skjedde, men at ein saltebil har kome på plass, og at tilhøva skal vera betre no.