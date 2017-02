Treng store deponi for K5-massar

Kommunen ber om tilbakemelding på moglege område for massedeponi i høve bygging av ny veg og bane mellom Arna og Stanghelle. Så langt har kommunen lokalisert 16 moglege område, mellom desse er Vaksdalsvågen, Dalseid, Laupedalen, Sædalen, Boge og Rauskreddalen. Vaksdal kommune vil engasjera rådgjevarar for å vurdera stabilitet og gjennomførbarheit av utfylling i sjø på Boge, Vaksdal og Stanghelle. I samband med bygging av ny trasé for E16 og jernbane vil det bli stort overskot av stein frå tunellar. Juridisk sett er tunellstein definert som avfall. Men steinen er også ein ressurs, som kan nyttast til landheving, nye areal og jordbruksland, og han kan knusast til pukk og grus, påpeikar Vaksdal kommune på si nettside.