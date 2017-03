Like ved midnatt møtte bilistar på E16 på stengde tunellar, både Jamnatunellen og Bogetunellen i Vaksdal. - Grunnen var at kommunikasjonssystemet inne i tunellane vart slått ut. Me mista all kontakt, og då vert også tunellane stengde, seier Idar Sangolt i Statens vegvesen. Kring klokka 01.15 var kommunikasjonssystemet i orden att.