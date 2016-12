- Det renn inn som ein foss, seier Else Marie Mugås på Coop Dale.

- Vatnet kjem opp slukene, og renn inn som ein foss! No står det kring fem centimeter opp på golvet, seier Else Marie Mugås på Coop'en på Dale.

Like før klokka 12 melde brannvernet på Twitter at vatn trengjer seg inn på butikken på Dale. Mannskap er no på plass for å pumpa ut vatnet.

Det er den store mengden med nedbør som skapar problema.

- Me fekk vatn inn i butikken for berre nokre veker siden, óg. Men heldigvis kjem vatnet inn i kjellaren, og ikkje oppe i sjølve butikken. Me har framleis ope, seier ho.