Vatnet trengde seg inn i butikken på Dale

Både Coop-butikken og blomsterbutikken på Dale har fått store mengder vatn inn i kjellaren.

- Vatnet kom opp sluket, og rann inn som ein foss her nede. Det sto mange centimeter opp frå golvet, seier Else Marie Mugaas på Coop'en på Dale.

Mannskap frå Vaksdal brannvern har vore på staden for å pumpa ut vatnet sidan klokka 12, då det byrja å strøyma inn. Det er dei store nedbørsmengdene som skapar problem.

Flaum i blomebutikken

Like etter fekk brannvernet melding om at det også hadde kome vatn inn i blomebutikken på Dale. Her skal vatnet stå kring 40 cm opp frå golvet.

- Me har pumpa ut mange tusen liter, og det kjem framleis inn i relativt store mengder. Me må nok ha folk på staden for å køyra pumpane utover kvelden, seier brannkonstabel Trond Rødland.