Vaksdølene må til Bergen for mammografi

Kvinnene i Vaksdal får tilbod om mammografi i Bergen, i staden for på Voss som før. Det er ei sentralisering Åshild Eikefet Lien likar lite.

- Kvinner i Vaksdal har i alle år fått innkalling til mammografibussen på Voss. Kvifor er me plutseleg flytta over til Bergen, og heilt utan varsel, spør Åshild Eikefet Lien på Eidslandet.

Ho las i «Hordaland» i oktober at mammografibussen på Voss ynskte betre oppmøte. Ho sjølv hadde ikkje fått invitasjon, slik ho bruka. Difor tok ho kontakt, og fekk beskjed om at ho ville få time i Bergen. Det ynskte ho ikkje, og ba om å få koma til mammografi-undersøking på Voss.

REAGERER: Åshild Eikefet Lien frå Eidslandet reagerer på at mammografitilbodet til kvinner i Vaksdal er sentralisert frå Voss til Bergen. - Det blir lengre og dyrare reise for oss, seier ho. Arkivfoto: Jan-Egil Dyvik

Behov for info

- Eg fekk svar at eg kunne få time på Voss. Eg venta og venta, men fekk aldri noko innkalling, seier Åshild E. Lien.

Time på Danmarksplass vil ho ikkje ha. Ho tykkjer det er viktig å støtta mammografibussen, som eit tilbod til distrikta.

- Eg reagerer på at Kreftregisteret flyttar Vaksdal sitt tilbod frå Voss til Bergen, utan å gje oss informasjon. Det vert både lengre og dyrare reise. Ei slik sentralisering kan me ikkje godta, seier Åshild E. Lien.

Neste runde med mammografi vil ho ta kontakt med bussen direkte sjølv, fordi ho ikkje lenger stolar på at innkallingssystemet fungerer.

Sa det i forfjor

- Det stemmer at kvinner frå Vaksdal no skal koma til Danmarksplass. Det har med kapasiteten på bussane å gjera, og er ei avgjerd me har teke her på senteret, seier Andrea Oldenborg, seksjonsleiar ved Brystdiagnostisk senter i Bergen.

- Kvifor vart det ikkje informert på førehand?

- Det skal ha blitt gjeve munnleg informasjon om dette då dei var på førre undersøking på Voss. Då vart det sagt at det kan henda var siste gongen på Voss, og at det vart Bergen neste gong, seier seksjonsleiar Oldenborg.

- Kva med at fleire får lengre og dyrare reise?

- Det er invitasjon annakvart år, og då vurderer me at reisetida er overkomeleg, seier Oldenborg.

Nedtrapping

- Er det ei sentralisering på gang, med nedtrapping i tilbodet om mammografibuss i distrikta?

- Me har trappa ned bussen ein del denne gongen, men har ikkje planar om ytterlegare nedtrapping. Det finst berre fire mammografibussar i heile landet, så tilgangen på bussar er knapp. Dette året er difor både Vaksdal og fleire andre kommunar overførte til senteret i Bergen, seier Oldenborg.

Kommunane Voss, Granvin og Ulvik pluss Djønno fekk tilbod hjå mammografibussen på Voss hausten 2016. Kvinner fødde 1947-1966 frå Vaksdal og Modalen får innkalling til mammografi-undersøking i Bergen våren 2017.

Dyrare med buss

Kapasiteten på bussane er den same, men folkemengda aukar. Talet på kvinner i screening-populasjonen i Hordaland var 38.500 i 1996 og auka til 53.900 i 2016. Difor vart det behov for å ta kvinner frå fleire distrikt inn til mammografi på Haukeland, og det nye screeningsenteret på Danmarksplass.

- Drifta av mammografibussen er kostbar og mindre effektiv enn bruk av stasjonære apparat. Dette på grunn av reisetid og kostnader for radiografane som skal betena utstyret, og tid som gjekk til flytting av buss frå stad til stad. Men mammografibussen skal framleis brukast til undersøking av kvinner med veldig lang reiseveg, seier Oldenborg.

Ho oppmodar alle kvinner å nytta seg av tilbodet om mammografi. Studier har vist at dødelegheit av brystkreft vert redusert med over 40 prosent mellom kvinner som møter til mammografiscreening.

3d-teknikk

- Våre nye lokale er sentralt plassert, ljose og romslege. Me har kjøpt inn det nyaste av utstyr innan mammografi. Me kan framleis ta vanleg digitale bilete i tillegg til å ha høve til å ta tomosyntese (3D-bilete). Det er denne 3D-teknikken som no er til utprøving gjennom TOBE-studien. Alle kvinner som møter til mammografi på Danmarksplass får høve til å delta i studien, seier seksjonsleiar Oldenborg ved Brystdiagnostisk senter.

- Det handlar om økonomi

- Kapasiteten på bussane er den same, seier Solveig Hofvind i Kreftregisteret. Ho forstår at kvinner vert frustrerte når busstilbodet i distrikta vert erstatta av senter i byen.

- Me administrerer det nasjonale screeningprogrammet, men det er fylka sjølve som er ansvarlege for gjennomføringa. Me organiserer og inviterer dei som dei seier me skal invitera, seier Solveig Hofvind, seksjonsleiar for mammografiprogrammet i Kreftregisteret.

- Har kapasiteten på bussane blitt mindre, sidan fleire vert sende til byen?

- Bussane har kapasitet til å screena, men det har med kostnader å gjera. Det er meir kostnadseffektivt for Haukeland å flytta kvinnene over til Danmarksplass, der dei har etablert eit flott nytt screeningsenter. Den avgjerda er teken på Haukeland, seier Hofvind.

- Bussane har me etablert fordi me ynskjer å gjera det enkelt for kvinner som har lang reiseveg til stasjonære einingar, seier Hofvind.

Det syner seg også at dersom ein tek vekk tilbod om mammografibuss, går oppmøtet ned. Det har med vanar å gjera.

Sa frå seg

- Viss du er i 60-åra, så har bussen vore der i 20 år, og då ynskjer du at det skal vera som før. Eg skjønar kvinnene godt, seier Hofvind.

Ho understrekar at kapasiteten på bussane er den same som før. Det er framleis fire bussar, slik det har vore dei siste 15 åra.

- Det er Haukeland som har sagt frå seg bruken av bussen nokre veker. Dei har teke vekk busstilbodet for ein del kvinner, og invitert dei til Danmarksplass i staden. Det er mykje økonomi inne i biletet, seier Hofvind.

Etter at mammografibussen var på Voss hausten 2016, har det også vist seg at ein del kvinner rett og slett ikkje fekk invitasjonane dei skulle hatt.

- Det har med posten å gjera, viss ein ikkje er registrert med gatenamn og husnummer, så kjem det ikkje fram. Det var i alle fall 10-12 damer som skulle blitt innkalla til Voss, som ikkje vart det.