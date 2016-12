Eit jord- og steinras sperra ei stund riksveg 7 ved Eidfjord, eit par kilometer frå sentrum. Vegtrafikksentralen opplyste klokka 12 at entreprenøren var på staden, og at dei rekna med at vegen kunne opnast i løpet av ein time. Det har ikkje vore meldingar om at personar eller bilar har blitt råka av raset. Klokka 12.30 var vegen rydda og opna att for trafikk.