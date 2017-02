Venstre-leiaren går for blågrøn mindretalsregjering

Terje Breivik støttar grasrotopprøret i Venstre mot nye år som støtteparti for ei regjering der Frp er med.

Fylkeslag over heile landet har siste vekene teke til orde for å skapa større distanse til Frp, og til helga er det årsmøte i Hordaland Venstre, på Stord.

V, KrF og H saman

- Med tanke på stortingsvalet, er mitt standpunkt det same i dag som for fire år sidan, seier Terje Breivik. - Eg ynskjer ei blågrøn regjering samansett av Venstre, KrF og Høgre, seier ulvikjen som både er nestleiar i Venstre og folkevald til Stortinget frå Hordaland. - Slike regjeringar har Venstre teke del i før, med gode resultat!

- Men ei slik regjering ligg vel neppe an til å få fleirtal etter valet?

- Det gjer me ikkje, og det er det heller ingen andre etablerte konstellasjonar som gjer, pr i dag. Men her kan sjølvsagt mykje endra seg fram til september. Personleg ser eg likevel alternativet mindretalsregjering som ei svært god løysing, som prinsipp. For då kan ein søkja fleirtal gjennom samarbeid i ulike retningar, frå sak til sak.

Har ingen plan B

- Kva er hovudproblemet i høve Frp, slik du ser det?

- Fyrst og fremst politisk avstand. Sjølvsagt innan klima- og miljøsaker, men òg på ei heil rekkje andre felt, som næringspolitikk, der Venstre ynskjer ein grøn vekst.

- Avviser du med dette fire nye år som støtteparti for ei blåblå regjering?

- Fram til valet vil fokus liggja på å jobba for ei blågrøn regjering. Me har ingen plan B. Dermed får valresultatet avgjera korleis me konkret går vidare etter valet. Men om det ikkje skulle bli ei blågrøn regjering, vil eg tru at Venstre sin jobb blir å vera eit konstruktivt opposisjonsparti!