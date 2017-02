Ventar låg folkevekst i Hardanger

Dei siste prognosane frå Hordaland fylkeskommune for utviklinga av folketalet, syner ein nedgang på 70.000 innbyggjarar i fylket i 2040 samanlikna med kva som vart forventa i fjor. I heile Hardanger er det venta folketalsnedgang, syner nye tal. Det same gjeld for kommunar i Sunnhordland, medan det er kommunar rundt Bergen som får auke. Trass i nedskrivinga frå førre berekning, er folketalet i Hordaland venta å veksa med 112.000 innbyggjarar innan utgangen av 2040.