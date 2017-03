Vikafjellet stengd på grunn av rasfare

Vert ikkje opna i dag, torsdag.

Vikafjellet har vore stengd sidan tysdag, og torsdag morgon melder Statens vegvesen at fjellovergangen mellom Vinje og Vik heller ikkje vil opna i dag. No er det rasfare som gjer at dei ikkje kan opna.

Hardangervidda er også stengd, her grunna uvêr. På Haukelifjell er det kolonnekøyring på grunn av uvêr, og mellom Aurland og Hol er det kolonnekøyring på grunn av smal vegbane.

Fjellovergangane Hemsedalsfjellet og Filefjell er heilt opne for trafikk.