Vil fjerna bom og stengja vegen forbi Finne-blokkene

Finne Burettslag er lei av daglege brot på køyreforbodet forbi blokkene. Dei vil difor ha fjerna bommen på staden, og erstatta han med ei permanent stengsle.

- Skilt med gjennomkøyring forbode vert ikkje respektert og bommen vert opna av «alle», skriv Arne Kjosås, leiar i Finne Burettslag, i eit brev til Voss kommune.

- Me opplever høg fart og aukande trafikk. Me har òg hatt fleire tilfelle av det som kjem inn under køyring i påverka tilstand.

Eit moment som kompliserer saka er elles uklare eigartilhøve. - Det er uklart om det er ein kommunal veg eller om Finne Burettslag har kosta han, skriv Kjosås.

Nøklar på avvegar?

Til Hordaland utdjupar Kjosås at det verkar som at mange har skaffa seg nøklar til bommen, og følgjeleg låser han opp når dei ynskjer å nytta vegen forbi blokkene som snøggveg. Ofte vert bommen då ståande open etterpå òg, og vegen vert ståande som ein tilsynelatande open gjennomfartsveg.

- Men vegen er sperra. Dét vert også gjort klart av skilta på staden. Å passera kan i prinsippet utløysa ei bot på 6000 kroner, seier Kjosås.

- Men så lenge politiet ikkje har kontrollar her, er resultatet berre meir og meir gjennomgangstrafikk.

Difor er det at Finne Burettslag no føreslår ei langt meir effektiv løysing: permanent stenging!

Kjosås påpeikar i den samanheng at det opphavlege prospektet for Finne Burettslag òg berre omtala ein gangveg mot Gullfjordungen skule.

Betongklossar neste?

- Me kjem difor til å setja opp fysisk sperre etter vinterferien i år, i veke 10, skreiv Kjosås, i brevet han på burettslaget sine vegner sende kommunen i februar.

- Dette vil Voss kommune ikkje kunna akseptera, lyder den ferske tilbakemeldinga frå Arne Reime på kommunen si driftsavdeling.

- Om ein eventuelt skal vurdera å erstatta dagens bom med betongklossar, som kan fjernast av Voss kommune når det er trong for det, vil ein ta stilling til når det er avklart eigartilhøve til vegen forbi blokkene, legg han til. Kva som vert det endelege utfallet i saka er difor uklart enn så lenge.

- No tek me spørsmålet vidare til generalforsamlinga vår, som skal haldast i mai. Ut frå signala me får i debatten der, vil styret laga eit framlegg til korleis saka kan løysast, seier Kjosås til Hordaland.