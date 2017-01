Vil greia ut forbod mot matkasting

Nyleg gjekk eit fleirtal på Stortinget inn for å greia ut og eventuelt føreslå eit forbod mot matkasting. Det er ifylgje NRK både næringsmiddelindustrien og matkjedene skeptiske til. Dei ynskjer heller ein bransjeavtale som det no vert jobba med for å få på plass. - Ingen i bransjen ynskjer å kasta mat, og det vert gjort mykje for å redusera matsvinnet. Me meiner det er unødvendig å lovregulera ein åtferd som man forsøkjer å unngå, seier miljøsjef Knut Lutnæs frå Coop til Finansavisen. Anne Marie Schrøder, kommunikasjonssjef i Matvett, ein bransjeorganisasjon som motarbeider matsvinn, meiner det er lite hensiktsmessig med eit forbod no som bransjen jobbar med ein forpliktande avtale. Ho peikar også på at matbransjen berre står for ein tredel av matsvinnet, noko som kan gjera eit eventuelt forbod lite målretta. Det var KrF som leverte forslaget om ein matkastelov til Stortinget, og forslaget liknar på ein lov innført i Frankrike for ei stund sida.