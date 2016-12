Vil ha flaumtunell heilt frå Lønavatnet

Ein flaumtunell like frå Lønavatnet er det store nye elementet i BKK og Voss Energi sitt reviderte framlegg til flaumsenking i Vossavassdraget.

Då prosjektet vart lansert tidlegare i haust, var det berre tenkt flaumtunell frå Bjørke til Granvinsfjorden. Dette kombinert med elvekraftverk i Raundalen, for å finansiera prosjektet.

Med tunell mot Granvin ville 200-årsflaumen kunna reduserast med 3,5 meter frå noverande nivå (frå 53,2 til 49,7 meter).

UTAN TILTAK: Slik vil situasjonen verta på Vangen, om den skisserte 200-årsflaumen med 40 prosent klimapåslag skulle koma. Som ein ser, vil både Hordaland og ei rekkje andre næringsbygg berre ha tilkomst via robåt! Illustrasjon: Norconsult

1,1 meter ekstra

- No tenkjer me oss ein 5 kilometer lengre flaumtunell, like frå Lønavatnet i Strandavassdraget. Dermed vil me kunna henta ut vatn frå begge vassdraga som er med og skaper flaumane på Voss, seier Wenche Teigland som er konserndirektør Produksjon hjå BKK.

Tiltaket vil gje ytterlegare flaumdemping på 1,1 meter, ned til 48,6 meter når den nye 200-årsflaumen (med 40 prosent klimapåslag) er på topp.

Totalprisen på det nye prosjektet ligg på 2,4 milliardar kroner, der tunelldrivinga åleine vil kosta 1,1 milliard.

Eit fullstendig skildring av prosjektet vil verta oversendt Voss kommune i løpet av dagen i dag (tysdag 20. desember), får Hordaland opplyst.

Treng offentleg bidrag

Eit kraftverk på Bjørke, med inntak på Reime, er som før den sentrale finansieringskjelda. Denne delen av prosjektet er identisk med planen BKK og Voss Energi fremja alt i 2011. Elvekraftverket har ein teoretisk årsproduksjon på 500 GWh, straum nok til 25.000 normale einebustader på årsbasis.

- Men vil kraftverket kunna finansiera heile prosjektet, åleine?

- Nei, kraftverket kan ikkje finansiera prosjektet fullt ut, men saman med kraftverk vil flaumsenkinga koma positivt ut i samfunnsrekneskapen. Kraftverket vil bidra med skattar og avgifter til Voss kommune og staten. Delar av desse årlege inntektene kan gå til finansiering av tunellen. Dermed vil prosjektet vera kvalifisert for statlege tilskot, anten desse kjem gjennom NVE sine ordinære bidrag eller gjennom ekstraordinære midlar via Stortinget.

Vil krevja avkasting

- For Voss kommune vil kraftverket også gje store inntekter i form av eigedomsskatt, understrekar Teigland.

- Men for BKK er det vel ikkje interessant å byggja kraftverk med flaumsenking som går ut i null, selskapet vil vel òg tena pengar på tiltaket?

- Me må forventa at eigarane våre vil ha avkasting på investeringane. Så dette må vera eit bedriftsøkonomisk prosjekt, gjer konserndirektøren klart.

Flaumtunellen mot Granvin skal ikkje ha kraftverk i enden, og heller ikkje nyttast i anna enn flaumsituasjonar.

- Uttappinga vil starta når vassflata i Vangsvatnet når nivået 46 meter, opplyser Wenche Teigland.

Voss Energi er medspelar i prosjektet, så langt på 50-50-basis, opplyser administrerande direktør Rune Nesheim. Så langt dreiar då også totalkostnaden på prosjektet seg om drygt ein halv million kroner, seier han.

På 50-50-basis

- I kva grad me vil ta del i eventuell utbygging, der prislappen er 2,5 milliardar, vert ein heilt annan debatt. Dette har heller ikkje vore tema i styret vårt så langt, seier Nesheim til Hordaland.

No er han i fyrste omgang spent på kva reaksjonar planane vil få, når dei vert presenterte i full breidd for Voss kommunestyre på nyåret.