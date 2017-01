Vil ha vegen mellom Slæn og Hylland som riksveg

Når det er bygd ny lang tunell på E16 mellom Slæn og Hylland, må noverande veg framleis vera riksveg, meiner samferdselsutvalet i fylket.

- Utvalet gjekk samrøystes inn for at gamlevegen framleis bør vera riksveg, opplyser leiar i utvalet Nils T. Bjørke (Sp).

Statens vegvesen har gått inn for at vegen i framtida burde omklassifiserast til kommunal veg, når den nye tunellen er ferdig. Fylkesrådmannen har rådd til det same, men både Voss kommune og Aurland kommune har gått mot dette, og ynskjer at vegen held fram som riksveg.

Turistattraksjonar

Nils T. Bjørke opplyser at utvalet var oppteke av at Stalheimskleiva har status som riksveg, og at det då er heilt naturleg at vegen til og frå kleiva også er det. Omsynet til turistattraksjonane i området er eit vesentleg argument for å halda på denne vegen som riksveg, ifylgje Bjørke.

- Me samanlikna også saka med vegen i Skjervet, som Statens vegvesen sjølv også ynskte som riksveg. Me synest det er rart at dei i denne saka gjekk inn for omklassifisering til kommunal veg, seier utvalsleiaren.

På møtet fremja Iril Schau Johansen (H) frå Voss framlegget, der dei meiner fylkesutvalet ikkje bør tilrå at gamlevegen på E 16, mellom Slæn i Voss og Hylland i Aurland, vert omklassifisert.

Håpar på gjennomslag

«Fylkesutvalet meiner at Stalheimskleivi, med tilførsel i begge endar, bør vera riksveg», heiter det i uttalen frå samferdselsutvalet.

Avgjerda om kven som skal ha ansvaret for vegen når tunellen er på plass, skal takast av departe­mentet. Nils T. Bjørke håpar fylkesutvalet også vil fylgja­ deira uttale om riks­vegstatus.

- Og så håpar me at eit samrøystes vedtak frå oss vert vektlagt av vegstyresmaktene, legg han til.