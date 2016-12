Voss innfører parkeringsavgift for elbil

I samband med innføring av ny parkeringsforskrift vil det frå 1. januar 2017 også vera parkeringsavgift for elbilar på Voss. - Rett og rimeleg, meiner Heljar Birkeland.

Tidlegare har det vore fritak for parkeringsavgift for elbilar i heile landet, men no er det bestemt at også elbilfolket må bidra i kassa til parkeringsselskapa, om dei vil nytta seg av parkeringsfasilitetane.

GREITT MED LIKE REGLAR: Heljar Birkeland held seg til dieselbil førebels­, og tykkjer det er ok at også elbilane må betala for parkering. FOTO: KARL YSTANES

- Rett og rimeleg

Det tykkjer bileigar Heljar Birke­land er heilt ok. Han parkerer­ bilen sin i parkeringshuset fredag føremiddag. Det er ein dieselbil.

- Ja, eg meiner det er rett og rimeleg at det skal verta like vilkår for parkering. Elbilane er så sterkt subsidierte at det vert litt i overkant. Det er sjølvsagt bra å stimulera til at fleire køyrer på straum, men dette meiner eg er greitt.

- Kva med deg, har du vurdert elbil?

- Ja, men førebels har dei for kort rekkjevidd. Det kan verta aktuelt i framtida, seier han.

Opp til kommunen

I den nye forskrifta vert det lagt opp til at kvar enkelt kommune kan avgjera om ein vil frita elbilane for avgifta lokalt. Ifylgje Norsk elbilforening har Trondheim og Tønsberg vedteke at elbilar skal likestillast med andre bilar frå nyttår av. Oslo, Drammen, Kristiansand og Sandnes er kommunar som har vedteke at fritak framleis skal gjelda.

Voss har bestemt seg for å innføra avgifta. Dette går fram av Voss Parkering AS sine nettsider, der dei også informerer om andre endringar i samband med den nye forskrifta (sjå eigen fakta­boks).

Misnøgd elbilforeining

Norsk elbilforening er lite oppglødde for dei nye reglane, og dei meiner det er for mykje som er uklart i samband med korleis forskrifta vil verta praktisert rundt i landet.

Foreininga har sendt brev til Samferdselsministeren med krav om at regelen om fritak for parkeringsavgift gjeld også for 2017, slik at kommunane får tid til å førebu eit nytt system.

Dei skriv også at dei trur mange kommunar ikkje har fått med seg at dei må gjera aktivt vedtak om framleis fritak for elbilar, elles er forskrifta sett saman slik at fritaket automatisk vert inndrege frå 1. januar 2017.

- Må handsamast politisk

Arnfinn Gjerdåker, elbileigar og politikar på Voss, seier til Horda­land at han ikkje har fått sett seg grundig nok inn i saka, og difor ikkje kjenner detaljane i alt som ligg til grunn for den nye forskrifta. Men han meiner det er viktig å halda fram med å stimulera til at elbilsalet framleis stig.

- Gode ordningar har vore naudsynte for å få opp salet av elbilar, for dei høyrer framtida til. Det er viktig at me held på ein del slike privilegium. Eg kan til dels forstå at enkelte av fordelane, til dømes at dyre elbilar kan få køyra i kollektivfelta, eller gratis på ferjene, verkar urimelege, og at dei til og med kan skada saka. Men parkeringsavgifta er nok ikkje fyrste fritaksordninga eg ville drege inn, seier Gjerdåker.

Han er ikkje imponert over at spørsmålet om å velja fritak framfor avgift for elbil på Voss, ikkje er handsama politisk.

- Det må det absolutt! Me kan ikkje få dette tredd ned over hovudet, utan at me får ta stilling til det. Så får me sjå kva ved­taket eventuelt vert. Det vert uansett ein periode no framover at ein må betala for elbil, og det er jo uheldig, seier han til Hordaland.

- Overraskande for mange

Joar Kronstad, sjef i Voss Parkering­ AS tok ikkje telefonen i går då Hordaland freista få Voss Parkering i tale.

Ordførar på Voss, Hans Erik Ringkjøb, seier til Hordaland at heller ikkje han har fått sett seg heilt inn i saka, men han kjenner til at forskrifta, slik ho er formulert, automatisk inn­fører parkeringsavgift for elbil på Voss frå nyttår.

- Med mindre me tek aktivt stilling til forskrifta, og gjer vedtak om framleis fritak, så vert det avgift også for elbilane på Voss. Det er me kjende med.

- Men det har de ikkje gjort?

- Nei. Me har registrert at det er nye reglar på gang, men me har ikkje handsama dei som politisk­ sak.

- Kan de koma til å gjera det?

- Truleg vil dei nye reglane koma noko overraskande på mange, og eg ser ikkje bort frå at nokon vil be om å få saka opp til politisk handsaming, noko me då kan gjera med tida.

- Kva meiner du som politikar om fordelsordningane for elbilar?

- På eit tidspunkt må me tilpassa oss ein ny bilpark, med mange elbilar. Utfordringar knytte til bilbruk forsvinn ikkje sjølv om ein køyrer på straum. Eg tenkjer då dømesvis på slitasje og parkering. Eg skjønar at fleire då ynskjer å tilpassa regelverket, seier ordførar Hans Erik Ringkjøb.