Voss kommune gjekk over 2 millionar i pluss

Drifta av Voss kommune kom ut på plussida også i 2016, men overskotet var mindre enn dei føregåande åra.

Kommunerekneskapen vart presentert torsdag, og syner eit overskot på knapt 2,2 millionar.

- Til samanlikning hadde me 12,7 mill kr i overskot for 2015 og heile 20,3 mill kr for 2014, opplyser økonomisjef Eilev Aalvik.

Også 2013 var svært godt, då med 7,0 mill kr i pluss.

Oppvekst i minus

Totalt hadde Voss kommune driftsinntekter på 1,226 milliardar­ kroner i 2016, medan driftsutgiftene enda på 1,199 milliardar. Brutto driftsresultat for 2016 vart fylgjeleg 27 millionar kroner. I skilnaden mellom dette og endeleg årsresultat ligg fondsavsetjingar, renter, avdrag og andre finanspostar, opplyser Aalvik.

Kikkar ein på årsrekneskapen avdeling for avdeling, syner det seg at kommunalavdelinga Oppvekst gjekk heile 9,1 mill kr i minus gjennom 2016. Over­skridingane skuldast hovud­sakleg grunnskule og barnevern.

- Innan grunnskulen er det fyrst og fremst Voss ungdomsskule som har overforbruk, medan Barnevernet mot slutten av året fekk fleire komplekse saker med overtaking av foreldre­ansvar for fleire born, vert det opplyst i Rådmannen sin kommentar til årsrekneskapen.

Helse og omsorg gjekk også kraftig i minus gjennom 2016, heile 4,4 mill kr ved årsslutt.

Minus, minus, minus

- Overskridingane er hovudsakleg innan sjukeheimar og legetenester. Meirforbruket skuldast personalkostnader, og auka kostnader til medisinsk forbruksmateriell og matvarer, ifylgje rådmannskommentaren.

Teknisk avdeling gjekk 2,0 mill kr i minus, medan kultur­ og fritid gjekk 1,3 mill kr i minus. Femte og siste avdelinga, «Stab», gjekk i balanse.

For teknisk har overforbruket samanheng med forsikringsoppgjeret i samband med flaumen.

- Utbetringar er uført, men endeleg oppgjer vert ikkje inntektsført før i 2017.

Hjå kulturavdelinga har kultur­huset og kinoen har eit negativt avvik på 1,28 mill kr.

- Dette skuldast mindre inntening med om lag 0,4 mill kr og større driftsutgifter enn budsjettert, lyder kommentaren i årsrekneskapen.

Skatten i pluss

Faktorar som gjekk sterkt i pluss gjennom 2016 var skatt (3,3 mill kr), renter og avdrag (1,7 mill kr) og asylmottak, rammetilskot og konsesjonskraft med ca 1 mill kr kvar.

Av midlar avsett til underskotsgaranti for Hagahaugen stod elles 1,5 mill kr unytta ved årsskiftet, viser kommunen sitt oversyn.