Voss Røde Kors står på for Afrika

Voss Røde Kors jobbar på for å hjelpa svolt- og turkeramma i Afrika. Onsdag var det tid for innsamlingskafé i kulturhuset.

Dei siste to vekene har lokallaget til Røde Kors på Voss mobilisert for å samla inn pengar til dei som er ramma av turke og svolt i delar av Afrika. Dei har stått ulike stader med bøsser, hatt kronerulling på torget og seld vaflar. Torsdag til laurdag førre veke samla dei inn 22.732 kroner, og meir vert det.

- Det er ein katastrofe. Det har ikkje regna på lenge, og det kjem til å gå fleire liv dersom regnet ikkje kjem snart. Husdyra døyr ut, og det er krise for så mange som lever av jordbruk, seier Marit Nedkvitne.

VIKTIG SAK. Onsdag arrangerte ho kafé på Voss Kulturhus saman med Ida Nordli-Kaldestad og Bodil Aagaard. Halimo Mohamud Gabow frå Somalia hadde laga sambosa for høvet.

- Mor mi har opplevd at fem av husdyra hennar har døydd i løpet av dei siste vekene. Dei er tomme for gras, alt er heilt turt. Det er viktig å engasjera seg for dei som er svoltne og ikkje har pengar, fortel ho.

EIN VARSLA KATASTROFE. Nedkvitne meiner det generelt har vore lite fokus på katastrofen.

- Ikkje berre her, men det har også teke tid internasjonalt før dette vart teke alvorleg. Dette er ein varsla katastrofe, seier ho.

ENGASJERTE: Halimo Mohamud Gabow, Ida Nordli-Kaldestad og Bodil Aagaard (til h.) selde mat på stand i kulturhuset onsdag. Pengane går til trengjande i delar av Afrika.

På kulturhuset forsvann både betasuppe og alle dei 75 sam-bosaene kjapt rundt lunsjtider.

- Ein knallsuksess, seier Aagaard.

Fleire av dei som var innom kafeen for å støtta arbeidet var mellom dei som går på vaksenopplæringa. - Dette er ein ok måte for flyktningane å bidra på, for det vil dei veldig gjerne, seier Nedkvitne, som fortel at fleire også har vore med på å stå med bøsser.

DU KAN GJE. Nordli-Kaldestad fortel at Voss Røde Kors mobiliserte kjapt for aksjonen.

- Me har vore synlege fleire stader. Det er framleis moglegheit for å gje til innsamlinga med til dømes Vipps eller per SMS, fortel ho. I tillegg vil Voss Røde Kors halda fram ut veka med bøssebering. Dei innsamla pengane vil gå via Røde Kors sine kanalar til dei som treng det i Afrika. Ingvild Siglen Berger | tekst og foto