Voss Sparebank har aldri hatt større overskot før

Kjell Jostein Bø sin siste årsrekneskap er bankens beste nokon gong.

- I kroner er dette eit historisk godt resultat for oss, seier banksjef i Voss Sparebank Kjell Jostein­ Bø.

Resultatet før skatt er på 55,5 millioner kroner, noko som gav eit overskot på 42,4 millionar kroner etter skatt. Til samanlikning hadde banken i fjor eit overskot på 24,4 millionar kroner, og om lag tilsvarande dei tre føregåande åra.

- Alt har gått i rett retning. Me har kundeauke, god vekst i innskot og utlån, lite tap, og me har billeg og effektiv drift. Me brukar­ 46,2 øre per tente krone. Eg trur det er bra, seier banksjefen, og deler ut skryt til dei tilsette.

- Dei gjer ein kjempejobb.

Ekstraordinært

Han presiserer at om lag 10 millionar kroner av resultatet før skatt kjem av ekstraordinære inntekter:

- Banken har selt den gamle filialen på Vossestrand for 3 millionar­ kroner.

- Verdipapir som gjekk ned 3,2 millionar kroner i verdi i 2015 auka i verdi att i 2016.

- Visa Europe, eit selskap eigd av mange bankar, vart selt. Voss Sparebank si inntekt av salet var 3,5 millionar kroner.

Auka utlån til unge

Resten av resultatet før skatt kom frå ordinær bankdrift. Banken­ syner i årsmeldinga si til stor utlånsvekst til personkundar, ein auke på 234 millionar kroner eller 10,2 prosent. Spesielt gjeld dette til kundar under 34 år der veksten er på 24,5 prosent. Ein femtedel av banken sitt utlån i privatmarknaden på totalt 2,5 milliardar kroner er til denne aldersgruppa.

I næringsmarknaden har banken eit utlån på 878,2 mill kroner. Dette er ein vekst på 4,1 prosent frå 2015.

Etter overskotet på 42,4 millionar har banken auka sin eigenkapital til 647,6 millionar kroner. I årsmeldinga står det at eigenkapitalen er på 27,1 prosent av vekta balanse, noko som ifylgje dei sjølve gjer banken til ein av dei mest solide i landet.

I fjor delte Voss Sparebank ut 2,5 millionar kroner som gåver og sponsorstønad til 150 lag og organisasjonar. For utdeling i år har banken sett av 4,4 millionar til gåver, om lag 1 million til sponsoravtalar og 2,5 millionar er lova til Vossabadet.

Banken syner til billeg og effektiv drift. I 2016 har dei 25,4 årsverk i arbeid, noko som er eit kutt på 1,4 årsverk sidan 2015. Ser ein tilbake til 2012 sysselsette banken 29,7 årsverk.

- Me effektiviserer år for år, men folk vert ikkje sagt opp. Me kuttar ved ikkje å tilsetja i stillingane til tilsette som går av, seier banksjef Bø.

Held på sjølvstende

Sjølv går han også snart av, men banksjefen vert erstatta. 3. april har nytilsett banksjef Jørund Rong sin fyrste dag på jobben.

- Han vil ha meg her nokre veker medan han kikar banken i korta, men eg reknar med å kunna takka for meg ein gong i mai.

Voss Sparebank er ein av få sjølvstendige småbankar i Horda­land. Det vil seia at dei står heilt på eigne bein og ikkje inngår i alliansar med andre bankar.

- Me har endeleg friarar, men med utgangspunkt i gode soliditeten til banken og den kostnadseffektive drifta, har me full handlefridom og vil opplagt halda fram som sjølvstendig bank. seier avtroppande banksjef Kjell Jostein Bø.