Voss vert «Tisa-fri» kommune

Mot dei åtte røystene frå Høgre og Frp har kommune­styret vedteke at Voss skal vera ein «Tisa-fri» kommune­, om ikkje ei rekkje føresetnader vert innfridde.

Fakta | Tisa Tisa står for: Trade in Service Agreement.

Fleirstatleg avtale om handel med tenester, som no vert forhandla mellom 50 WTO-medlemer.

Forhandlingane kom i stand etter manglande framdrift i tilsvarande forhandlingar innanfor WTO (verdas handelsorganisasjon).

Føremålet med avtalen er å sikra at utanlandske aktørar ikkje skal diskriminerast i marknader som er kommersialisert, basert på felles­ spelereglar.

Målet er at Tisa skal få så brei tilslutnad at avtalen kan bli del av WTO sitt rammeverk.

Kjelde: regjeringen.no

- Kommunen må sikrast fullt vern mot overnasjonale tvistesystem som opnar for at kommunar kan verta utsett for søksmål for hevda tap som fylgje av lovleg fatta politiske vedtak, heiter det mellom anna i uttaleteksten som no skal sendast Regjeringa Solberg, KS og Horda­landsbenken på Stortinget.





- Risikerer søksmål

Saka var spela inn til kommunestyret av Lillian Rogne (MDG).



- Og liknande uttalar er alt komne frå storbyar som New York og Zürich, og frå ei rekkje mindre kommunar i Noreg. Forhandlingane om Tisa-avtalen er ført bak lukka dører, utan innsyn frå ålmenta. Einaste informasjonen er komen gjennom wikileaks. Avtalen trugar helse, miljø og tryggleik og opnar for utanomstatlege rettsinstansar, der multinasjonale selskap får rett til å saksøkja statar som ikkje godtek overnasjonale avtalar, mellom anna innanfor mattryggleik.



- For meg verkar det arrogant og som eit uttrykk for ein overlegen innstilling å senda ein slik uttale mot Tisa, repliserte Bjørne­ Østrem Djukastein (H).



- Me lever i ei globalisert verd, der me nyt godt av handels­avtalar med omverda. Naturleg då at andre får tilgang her hjå oss, på same måte, la han til.



- Tisa-avtalen vil ikkje minst sikra fattige land retten til å eksportera­ varer til rike land, som Noreg, supplerte Knut Kvissel (Frp).





Demokratiet skal rå

Lars Mossefinn (Ap) nærmast fnyste av denne argumentasjonen.



- Tisa er eit initiativ frå dei rike landa i verda, for at dei rike skal bli endå rikare. Avtalen er eit ekstra framhald av utviklinga i verda dei siste 30 åra, der all vekst globalt har gått til dei rike.



- Ein interessant debatt, som får fram dei politiske motsetnadene­ også her lokalt, konstaterte Arnfinn Gjerdåker (SV).



- Tisa-avtalen vil binda nasjonar og kommunar på ein heilt ny måte. Til dømes innan jernbane. Om ei strekkje fyrst vert lagt ut til private aktørar, vil det i ettertid vera uråd å reversera vedtaket - utan å verta saksøkt. Voss kommune bør difor seia klart nei til Tisa, sa Gjerdåker.



- Me her i salen er valde av folket­ for å styra utviklinga i bygda. Slik bør det vera, også i framtida, sa Synnøve Bjørgum (Sp). Ho fekk òg seia dei avsluttande orda i debatten:



- Voss er ei bygd der demokratiet skal rå!





Klare føresetnader

I uttalen frå dei folkevalde vert det dermed gjort klart at Voss seier seg «Tisa-fri» om ikkje fylgjande krav vert innfridde:



* Kommunane må sikrast full handlefridom også i framtida med omsyn til organisering og gjennomføring av det offentlege tilbodet av tenester til innbyggjarane. Det må mellom anna omfatta: vatn- og energiforsyning, renovasjon og avløp, redningsteneste, helse - og sosialtenester, utdanning, offentleg transport, og by- og regional­utvikling.



* Kommunane må sikrast fullt høve til å gjera om ei kvar konkurranseutsetjing av lokale, offentlege tenester gjennom politiske­ vedtak, når kommunen måtte ynskja det, også når det vil seia at ein går tilbake til kommunalt eigarskap.



* Tisa-avtalen må ikkje avgrensa kommunal handlefridom til å regulera sektorar som er eller kan verta del av det kommunale ansvaret. Det gjeld og tiltak som omfattar forbrukartryggleik, helse, sikkerheit, miljø og arbeidstakarrettar.