- Bygdekvinner er meir enn tilslørte bondepiker!

- Bygdekvinnelaga har gått i bresjen for mange tilhøve som handlar om kvinner sine rettar, rettar me i dag ser som sjølvsagde.

Det sa leiar i Bjørgum bygdekvinnelag, Liv Spilde, under markeringa av den internasjonale kvinnedagen 8. mars i Ungdomshallen på Voss.

I år fekk Bygdekvinnelaga stafettpinnen frå Joggedamene, og stod difor som arrangør av den lokale feiringa og markeringa.

Mannsdominert arena

Kampen for kvinner sine rettar har vore kjempa på mange arenaer, men få har kjempa på meir mannsdominerte stader enn bygdekvinnelaga. Både i gardstuna og på bygdene har det tradisjonelt vore sterke patriarkalske maktstrukturar, og det er i dette landskapet at bonde- og bygdekvinnene har samla seg.

Spilde gjorde i sitt føredrag greie for delar av soga til organisasjonen som samlar dei, og ho fekk fram mangfaldet. For kanskje er det lett å tenkja på tradisjonar og tradisjonelt matstell, strikkeoppskrifter, basar og kos når du høyrer ordet «Bygdekvinnelag».

Men då har du truleg berre fanga ein del av verksemda til denne organisasjonen, som vart skipa for over hundre år sidan, og som i dag har mellom 13.000 og 14.000 medlemer på landsbasis.

Vidare er laga organiserte internasjonalt i organisasjonen ACWW og Fokus, og jobbar med ulike prosjekt over heile verda.

Tradisjon og kamp

Tradisjonar står sentralt i verksemda og identiteten til Bygdekvinnelaga, men det gjer også kampen for å betra vilkår, rettar og moglegheiter for kvinner på gardar og i bygder, ja, for kvinner­ generelt.

Dette gjorde Spilde klinkande klart. Bjørgum er eitt av sju bygdekvinnelag på Voss, og fleire av dei er nærmare hundre år. Spilde tok i føredraget for seg soga til bygdekvinnelags-rørsla i Noreg, og korleis ein kan seia at bondekvinnene, som bytte namn til bygdekvinner i 2002, for å inkludera­ fleire, har stått i front for fleire viktige kampsaker for kvinner.

- Opp gjennom tidene har faktisk­ bonde/bygdekvinnelaga fronta mange av rettane som me tek som ei sjølvfylgje i dag, sa Spilde, og ramsa opp nokre av dei.

- Hovudoppgåva den gongen laga vart skipa, var å støtta bøndene­, slik at dei fekk sin mann inn på tinget, men som kvinner alltid har gjort, greidde dei mykje meir enn éin ting den gongen også: Dei arrangerte skogplanting, koke- og bakekurs, basarar, dei samla inn pengar til folkebad, inviterte til bygdefest med føredrag om tannstell. Dei jobba med bunadsspørsmål og heldt kurs, samstundes som dei støtta bøndene, sa Spilde, før ho gjekk vidare til døme på korleis bygdekvinnene engasjerte seg i konkrete kampsaker for kvinner.

- Skremmande kort tid sidan

- I 1946 protesterte dei mot at det berre var lønsmottakarar som fekk barnetrygd, då dei meinte alle familiar med born burde nyta godt av dette. Norges­ Bondekvinnelag sitt rasjonaliseringsutval vart oppretta for å letta bondekonene sine arbeidsforhold etter frigjeringa. Dei sende innstilling til styresmaktene om innlegging av vatn og elektrisitet i heimane på bygdene, og neste oppgåve var fordeling av vaskemaskiner og symaskiner så lenge dei vart rasjonert, fortalde Spilde.

- Då folketrygda kom i 1967, fekk alle rett til sjukepengar, barselpengar og pensjon. Dette kom ikkje bondekoner som var gifte til ein gard til gode. Som andre part til ein gard fekk dei fyrst berre 12.000 kroner i inntekt. Etter mykje kamp vart dette heva til 40.000. Ikkje før i 1987 kunne bondekoner ta ut sin rettmessige del av inntektene på garden. Då kunne dei endeleg bruka den som utrekningsgrunnlag for sjukepengar og meir. Det vart brukt mykje tid og krefter på denne saka. Mot slutten av 1990-talet vart det slått fast av retten, at avgjerda om «tak» på inntekta var i strid med likestillingslova. Det er skremmande å tenkja på kor kort tid dette er sidan, sa Spilde, og fekk mange nikk attende frå salen.

Kamp på mange frontar

Spilde var vidare innom fleire tilhøve som har vore skeivt delt mellom kjønna, spesielt innan landbruket. I 1970 kjempa bondekvinnene for at kvinner skulle få stemma, og stå i produsent­registeret for fagorganisasjonane til bøndene, på lik linje med mennene. Dette kom ikkje på plass før i 1988.

- Når ein veit kor mange kvinner­ før oss, som har hatt sitt fulle arbeid på gard, er det utruleg at dei hadde så få rettar så lenge, sa Spilde.

Bygdekvinnelaga har vore engasjert i dei fleste sidene ved det å leva og arbeida på bygda opp gjennom åra. Dei har arbeidd innan ei rekkje felt, frå det å fremja stilreine byggjeskikkar, oppretting av skular og tekniske løysingar for å letta arbeidet, til politiske tunge saker som folketrygd og enkjepensjon.

Føredraget til Spilde fekk fram det rike spekteret organisasjonen hennar har engasjert seg i, og ho er sjølv imponert.

- Etter å ha lese gjennom ­organisasjonshandboka til Norges­ Bygdekvinnelag, og skriv frå tidlegare leiarar i Hordaland Bygdekvinnelag, er eg vorten meir og meir imponert over oppgåvene bygdekvinnelaga har utført gjennom tidene. Mykje har vore retta mot bondekonene sine vilkår, men mange av døma viser også at dei har hatt eit vidare perspektiv, sa Spilde, og viste til protestar mot lemping på importreglar, kamp for distriktsjordmortenesta, avløysarordninga i jordbruket, fellesaksjon mot pornografi og prostitusjon, og utvikling av levande­ og attraktive bygder, for å nemna ein liten bete av arbeidet.

Tilslørte bondepiker

Eller som Spilde sjølv kalla samandraget sitt: «ein brøkdel av det bygdekvinnelaga har jobba med gjennom åra».

- Då håpar eg at det eg har fortalt her, viser at bygdekvinner er meir enn tilslørte bondepiker!